İzmir'deki silahlı saldırıda acı haber: Ölü sayısı arttı!

İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda yaralanan Ayşe Özdemir (32) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece saldırıya ilişkin ölü sayısı 4'e çıktı.

Olay, 29 Mayıs'ta saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Adnan Özdemir idaresindeki otomobile, bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırgan suç aleti ile birlikte kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araçtaki motosiklet tamircisi sürücü Adnan Özdemir (61), Abdullah Altun ve Fatma Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Miraç Altun (4), Ayşe Özdemir (32) ve oğlu Ahmet Ege Özdemir (1) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirledi.

Ekipler, adresi tespit edilen K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Hayatını kaybeden 3 kişi, 30 Mayıs'ta Torbalı ilçesinde toprağa verildi. Soruşturmayı kapsamında jandarma ekipleri, K.K.'ye yardımcı oldukları gerekçesiyle 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 31 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K, B.B. ve A.S.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.