İzmir'deki Süleymancılara ait olduğu iddia edilen dernekteki istismar iddialarına ilişkin açılan davanın duruşması görüldü: 'Sevaba giriyorsunuz' diyerek istismar etmiş

İzmir'de, Süleymancılara ait olduğu öne sürülen Yardım ve Hizmet Gönüllüleri Derneği'nin 71 yaşındaki eski başkanı A.Ç.’nin, dernekteki 6 kadın bir kız çocuğuna sistematik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. A.Ç. tutuklanırken, davanın duruşması görüldü. Duruşma basına kapalı görülürken, mahkeme duruşmayı 22 Eylül’e erteledi.

Duruşma sonrası yaşananları Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları ile konuştu. Osmanoğulları, “Yardım ve Hizmet Gönülleri Derneği başkanıyken bulunduğu derneğe gelen 6 kadın, 1 kız çocuğunu sistematik biçimde taciz eden, cinsel saldırı ve istismar eden A.Ç.’nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. İkinci duruşmada Altı mağdur kadından dördü gelmişti. Dördünün sırayla tek tek ifadeleri alındı. Duruşmada kadınlara bu tacizi, bu eylemleri nasıl yaptığını anlattırdılar. A.Ç., kadınlara ‘Bana hizmet etmek demek Allah'a hizmet etmek demek. Ben size bu şekilde dokunuyorum, elliyorum. Aslında siz bu yüzden sevaba giriyorsunuz’ gibi şeyler söylemiş. Kadınlar bu işin yani aslında dinde bir yeri olmadığını anladığında tepki koyduklarında da şantaja başvuruyor. Tek tek mağdurlardan bu şekilde ifade alındı. Dava ifadesi alınamayan diğer mağdurların dinlenmesi için 22 Eylül’e ertelendi” dedi.

KADINLAR AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Osmanoğulları, “Derneğin birinci adamı K.G. ve ikincisi ise A.Ç. Bu insanlar kendilerini dünyanın onların duası ile döndüğünü, yağmurun onların duası ile yağdığını, eğer onların duası olmazsa kıyametin kopacağına inanan ve cemaati de buna inandıran kişiler. Kadınlar ağlayarak gidip derneğin şu anki başkanı olan kişiden yardım istiyorlar. Kadınları da bir gece yarısı apar topar sürgün ediyorlar ve çoluk çocuk, küçücük çocuklarla hiç bilmedikleri ayrı ayrı yerlere gönderiliyorlar. Ardından kadınlar da istismarı açığa çıkarttıklarında kadınları sürgün ediyorlar aslında. Kadınlar dernekte, mağdur değil de bu işi açığa çıkardıkları için suçlu muamelesi görüyor. Derneğin işleyişi bu şekilde. Kendilerine ‘bize hiçbir şey olmaz. Biz devlet üstüyüz, biz Allah'a yakın Allah dostuyuz. Dualarımızda da her şey halloluyor’ söylemlerinde bulunuyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

'GÖZ YUMANLAR SORUMLULAR HESAP VERECEK' PANKARTI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu duruşma sonrası adliye önünde toplandı. “Failler, tarikatlar, göz yumanlar sorumlular hesap verecek” pankartı açıldı.