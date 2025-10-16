İzmir Deliktaş köyünde sınıf birleştirme ve norm kadro düşürme kararına tepki: Çocuklar okulsuz kalmasın

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Deliktaş köyünde bulunan Şehit Cengiz Topel İlkokulu’nda öğrenci sayısının düşmesi gerekçesiyle başlatılan birleştirilmiş sınıf uygulaması köy halkını ayağa kaldırdı. Veliler, okulun kapanma ihtimaline karşı çıkarak “Çocuklarımız köylerinde, güvenli bir ortamda eğitim görsün” çağrısında bulundu.

Veliler, okul müdürünün öğrenci nakil işlemlerini kasıtlı olarak engellediğini, yeni kayıtların alınmadığını ve bu nedenle sınıfların birleştirilmesi kararı gündeme geldiğini öne sürdü.

Veliler tarafından yapılan açıklamada, üç öğrencinin kaydı olmadığı gerekçesiyle 3. ve 4. sınıflar için birleştirilmeye gidilen okulda halihazırda dört sınıf ve dört öğretmen bulunduğu hatırlatılarak “Norm kadro düşürme kararı hem öğretmenlerimizin motivasyonunu hem de öğrencilerimizin düzenini bozdu” dendi.

Açıklamada, sınıf birleştirme kararının uygulanması durumunda birçok velinin çocuklarını merkez okullara göndermeyi düşündüğü vurgulandı; “Biz tarlada ve serada çalışırken, çocuklarımızın köyümüzde güven içinde olduklarını bilmek bize huzur veriyor. Ancak sınıflar birleştirilirse, çocuklarımızı çevre okullara göndermek zorunda kalacağız. Bu durumda biz tarlada çalışırken çocuklarımıza bir şey olduğunda merkeze yetişmemiz mümkün değil. Okul kapanırsa, bu kez tersine göç yaşanacak; aileler yeniden merkezlere taşınmak zorunda kalacak” ifadeleri kullanıldı.

‘YENİ PLANLAMA GEREKİR’

Veliler ayrıca, taşımalı eğitim sistemine geçilmesi durumunda öğle beslenmesi ve ulaşım düzenlemeleri için devletin yeni planlama yapması gerektiğine dikkat çekti. Veliler, okulun fiziksel durumunun da son iki yıldır ciddi şekilde ihmal edildiğini savundu. Okuldaki tuvaletlerin kullanılamaz duruma geldiği, ısıtma sisteminin arızalı olduğu, geçen yıl çıkan yangının ardından deponun camlarının hâlâ onarılmadığı ve sınıflarda yapısal çatlakların bulunduğu aktarıldı. Veliler, ilçe milli eğitim yetkililerinin bu sorunlara duyarsız kaldığını belirterek defalarca başvurulmasına karşın çözüm üretilmediğini öne sürdü.

Dikili Eğitim-Sen temsilcisi Şenol Arı, norm güncellemelerinde öğrenci sayısı belli bir sayının altına düştüğünde sınıfların birleştirildiğini belirtti. Arı, “Eğer bunu daha önce bilseydik, pratik çözüm yolları vardı. Başka okullardan 2-3 öğrencinin nakliyle sayıyı artırıp birleştirmeyi önleyebilirdik. Ancak ne okul müdürü ne muhtar gerekli adımları atmış. Veliler de çocuklarının bir kısmını Çandarlı’ya ya da Dikili merkeze göndermiş. Öğrenci sayısı düşünce de birleştirme kaçınılmaz hale gelmiş” ifadelerini kullandı.