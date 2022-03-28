Depremzedelerden AKP İl Başkanlığı önünde eylem

28 Mart 2022 Pazartesi, 18:24

İzmir'de 117 yurttaşın hayatını kaybettiği depremin üzerinden 17 ay geçmesine rağmen halen yeni evlerine kavuşamayan depremzedeler AKP İl Başkanlığı önünde tepkilerini dile getirdi. Bir grup depremzede kadın, kendilerini binaya aldırtmayan AKP İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil ile tartıştı. AKP'li Kandil'in "Şovmenlik yapıyorsunuz, yalancısınız" dediği kadınlardan bazıları ağladı. AKP'li Kandil'in bir ara "memur arkadaşlar, gelin buraya" diyerek polis memurlarını çağırdığı, depremzede kadınları işaret ederek "Arkadaşları dışarı alalım" dediği duyuldu.

Olay, bugün öğle saatlerinde, depremin en çok etkilediği Bayraklı'daki AKP İl Başkanlığı binası önünde yaşandı. Günlerdir taleplerine karşılık bulamadıklarını ve zor günler geçirdiklerini söyleyen bir grup depremzede kadın, "Depremzede burada devlet nerede", "Kentsel dönüşümcü değil depremzedeyiz" sloganları ile AKP binası önüne yürüyerek geldi. AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile görüşmek istediklerini söyleyen kadınlar ile bina önündeki görevliler arasında gergin anlar yaşandı.

GÖRÜNTÜ ALINMASI ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI

Ardından, geçmişte il başkan yardımcılığı da yapmış olan AKP İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil ve bazı AKP'li yöneticilerin de devreye girmesiyle, kapı önündeki gerginlik iyice tırmandı. Sivil ve resmi kıyafetli polis ekipleri, girişte güvenlik önlemi aldı. Bazı AKP'li yöneticiler ile polis, depremzede kadınlar ve gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

"SİZE YALANCI DERİM"

AKP'li Kandil'in, İl Başkanı Sürekli ile görüşmek isteyen kadınlara "Ama böyle yalandan bağırarak olmaz" demesi tansiyonu artırdı. Buna tepki gösteren depremzede kadınlardan birisinin, "Bize yalancı demeniz sabrımızı taşırdı" sözleri üzerine AKP'li Kandil, "Bizim yaptıklarımızı görmüyorsanız, ben size aynı şekilde yalancı derim" yanıtını verdi.

Kandil'in sözleri üzerine öfkelenen depremzede kadınlardan birisi "75 bin konut açıkta, elde 5 bin konut var. İyi niyet yok burada" diye bağırarak ağladı.

"MEMUR ARKADAŞLAR GELİN BURAYA, ARKADAŞLARI ALALIM"

Mustafa Kandil, kadınların "Ne yaptınız peki" sorusuna ise "Kameralar karşısında şov yapmanıza gerek yok. Kerem bey sizinle defalarca buluştu. Bu kadar iyi niyeti suistimal ediyorsunuz. Ben bu arkadaşlarla diyaloğa girmek istemiyorum, buraya şova gelmişler. Alalım arkadaşları dışarıya" karşılığını verdi. AKP'li Kandil'in arkasını dönüp "Memur arkadaşlar, gelin buraya" diyerek polis memurlarını çağırması da dikkati çekti. AKP'li Kandil'in polislerin amirine de kadınları işaret ederek "Arkadaşları alalım" dediği duyuldu. Kandil bu sırada resmi üniformalı bir polisi de "Gelsene buraya" diyerek yanına çağırdı.

"KINIYORUM, ŞOVMENLİK YAPIYORSUNUZ"

Kadınlara tepkisini sürdüren AKP'li Kandil, "Ben sizi içeri çay içmeye davet ediyorum ama hanımefendinin ve sizlerin yapmış olduğunu kınıyorum. Şovmenlik yapıyorsunuz" diyerek binaya geri döndü.

"EVİM YOK, EŞİM YOK, İŞİM YOK, BEŞ PARASIZIM"

Depremzede bir kadının, Kandil'in arkasından "Evim yok, eşim yok, işim yok, beş parasızım" diye bağırması dikkati çekti. Dakikalar süren tartışmaların ardından gruptan seçilen 5 kişi içeri alındı. Sorunlarını anlatan kadınlar daha sonra AKP İl binasından ayrıldı.

SIFIR FAİZLİ KREDİ İSTİYORLAR

İzmir'de 117 yurttaşın hayatını kaybettiği 30 Ekim 2020 depreminin ardından on binlerce konut için 'oturulamaz' raporu verilmiş, yıkım süreci başlamıştı. Çok sayıda depremzede aile, inşaat maliyetlerinin aşırı artış gösterdiği bu dönemde, yeni evlerine kavuşabilmek için "emsal artışı" ve "sıfır faizli kredi" taleplerini dile getiriyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen aylarda emsal artışı kararı alıp depremzede yurttaşları sevindirmiş ancak TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin açtığı dava sonucu süreç tıkanmıştı. Sıfır faizli kredi konusunda ise çok sayıda hükümet yetkilisi ile görüşülmesine rağmen olumlu bir yanıt alınamamıştı.