İzmir’de depremzede yine mağdur: Kredi kandırmacası

28 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

İzmir depreminde evleri yıkılan yaklaşık 80 bin kişi yine mağdur oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AKP yöneticileri, kentsel dönüşüm için 200 bin TL olan kredi limitinin 400 bin TL’ye çıkarıldığını açıklamıştı ancak kredi için bankaya giden depremzedeler düş kırıklığı yaşadı.

OLUMLU CEVAP YOK

Hasar gören evleri için kredi isteyen depremzedeler eli boş döndü. 400 bin TL kredi için maaş bordrosu talep eden banka, depremzedelerin aylık maaşının 15 bin TL altında kalması nedeniyle olumlu cevap veremediklerini belirtti.

"SATMAYA ZORLUYORLAR"

Kredi çekemeyen mağdurlardan biri olan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, karşılaştığı zorluğu şöyle anlattı: “Kredinin 400 bin TL’ye çıkmasının mutluluğunu yaşayarak bankaya gittik. Banka, maaşımın 15 bin TL altında kaldığını gerekçe göstererek kredi veremeyeceğini söyledi. Benim gibi yüzlerce depremzede bu şekilde kapıdan geri döndü. Bu ülkede kaç kişi 15 bin TL emekli maaşı alıyor ve 8 bin TL kredi ödeyecek durumda. Bizi ev ve arsalarımız satıp göç etmeye zorluyorlar.”