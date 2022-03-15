İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı davasında karar

İzmir'de depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

(DHA)
15 Mart 2022 Salı, 15:46
İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı davasında karar
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İzmir'de depremde yıkılan 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, müteahhit Şerafettin Ağar (71) ve fenni mesul Orhan Ayber’i (80) ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.



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