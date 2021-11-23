İzmir depremzedelerden 'kredi' çağrısı: 'Çadır kuracağız'

23 Kasım 2021 Salı, 12:14

İzmir'de 117 yurttaşın yaşamını yitirdiği, bin 400'ü aşkın binanın ise ağır ve orta hasar gördüğü 30 Ekim depreminin üzerinden 1 yıldan fazla süre geçti.

TOKİ'nin proje alanındaki 750 konutluk inşaatı tamamlandı ve anahtar teslim seviyesine getirildi. Ancak proje alanı dışındaki binlerce konutun yeniden inşasındaki finansal belirsizlik çözülemedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cuma günü (26 Kasım) İzmir'e gelip anahtar teslim törenine katılacağı TOKİ konutlarına ilişkin, "24 ay ödemesiz, 20 yıl vadeli olacak. Aylık ödemeler 2+1 konutlarda 740 liradan, 3+1 konutlarda bin 20 liradan başlayacak. İzmirli depremzedeler, 160 bin lira ile 260 bin lira arasında, maliyetlerin çok altında fiyatlara ev sahibi olacak" açıklaması, evleri proje alanı dışında kalan binlerce depremzedede beklenti yarattı.

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, proje alanında TOKİ'nin inşa ettiği konutların teslimi için İzmir'e gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘sıfır faizli kredi’ çağrısı yaptı.

ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME TALEP ETTİLER

Haydar Özkan, İzmir'de proje alanındaki ağır hasarlı konutların haricinde 79 bin hane olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm kredisi adı altında verilen kredinin depremzedelere özel sıfır faizli, 2 yıl geri ödemesiz 20 yıl şeklinde olmasını bekliyoruz. Bir konutun yeniden yapımı için 500 bin TL'nin üzerinde fiyatlar isteniyor. Bu fiyatların, aldığımız emsal artışı ile birlikte bize geri dönüşü 400 bin TL. Bunun için 200 bin lira kentsel dönüşüm kredisi, 200 bin liralık da konut kredisi çekmemiz lazım. Kentsel dönüşüm kredisinin aylık ödemesi 3 bin 500 lira. Konut kredisini de koyunca aylık ödeme miktarı 7 bin, 7 bin 500 TL civarına gelecek. Bin 800 ile 3 bin 500 lira arasında emekli maaşı olan insanların bu fiyatları ödeyebilecek gücü yok. Cumhurbaşkanı’mızın kredi ile ilgili konudan haberi olduğunu düşünmüyoruz. Haberi olsa el atardı. 26 Kasım'daki İzmir ziyareti öncesi kendisinden görüşme talebimiz oldu. AK Parti İl Başkanlığı ve milletvekilleri aracılığıyla görüşmek istediğimizi ilettik. Görüşmede söylemek istediğimiz konu bu. Bizi duyarsa bu zamana kadar gösterdiği iyilikler karşısında bizim de bu konuda çözüm için sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum."

"BELEDİYELER KENDİSİ GÖSTERDİ, SIRA DEVLETİMİZDE"

Deprem sonrası 13 aylık süreçte emsal artışı ve kredi konusunda bürokratik işlemlerle uğraştıklarını dile getiren Özkan, şöyle devam etti:

"Emsali kimin vereceğini, krediyi kimden alabileceğimizi araştırdık. Bürokrasinin arasında eridik. 11 ay sonunda emsal artışı ile sevindik. Son iki aydır, ekonomik krizden dolayı aldığımız emsal artışı yüzde 50'den fazla eridi. Kentsel dönüşüm kredisinin depremzedeyi destekleyici şekilde verilmesini istiyoruz. İzmir depremzedeleri olarak, 'Evimizi yapıp versinler' demiyoruz. Sadece 'Lütfen bizi destekleyin' diyoruz. Evler yapılırken imara açılışı ve ruhsatların verilişi sırasında Çevre Şehircilik Bakanlığı ve belediyelerin ortada olduğunu biliyoruz. Biz istiyoruz ki yalnız kalmayalım. Belediyeler emsal artışı ile kendilerini gösterdi. Devletimiz de kentsel dönüşüm kredisini 400 bin liraya çıkarıp sıfır faizli, 2 yıl ötelemeli verirse devletimiz de el atmış olacak. Evlerimiz yıkıldığından beri 13 aydır kira ödüyoruz. Şu an müteahhitlerle anlaşsak bile evlerin yapımı 24 ay. Bu nedenle 2 yıl öteleme istiyoruz. Cumhurbaşkanı’mızla görüşebileceğimiz ile ilgili olumlu dönüşler var. AK Parti İl Başkanlığı kanadından, sayın Hamza Dağ'dan da rica etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bu konuyu çözeceği düşüncesindeyiz."

"İZMİR'DE 450 BİN DEPREMZEDE YARDIMA MUHTAÇ"

"Depremzedeler için artık bıçak kemiğe dayandı" diyen Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"13 aylık bir süre geçti. Herkesin evi barkı, yuvası dağıldı. Hiç kimse bulunduğu yerde oturmuyor, bazıları memleketlerine göç ettiler. Şu an ev kirası ödeyemeyecek durumda olanlar var. Gelip derneğimizden yardım isteyenler oluyor. Bizim yardım yapabilecek gücümüz yok, zaten biz muhtacız. İzmir'de 450 bin kişi yardıma muhtaç. 79 bin hane, depremzedeler için alınacak kararı, verilecek krediyi bekliyor. Bu kredi bizim için olmazsa olmaz. Bu saatten sonra yapabilecek bir şeyimiz yok. Ya evlerimizin olduğu yerde çadır kuracağız ya Ankara'ya yürüyeceğiz ya da göç edeceğiz. Kredi sorunu çözülürse eğer çocuklarımızı sağlıklı yuvalarına döndürebileceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan rica ediyoruz. Lütfen bizi dinleyin, anlayın. Biz depremzedelere has sıfır faizli 20 yıllık kredi istiyoruz."

İZMİR BÜYÜKŞEHİR EMSAL ARTIŞI YAPMIŞTI

İzmir'de depremzedelerin en büyük sorunlarından biri olan emsal artışı konusunda geçen ay önemli bir adım atılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde yaptığı "Depremzedeler için emsal artışını verin" açıklaması sonrası, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi harekete geçmişti. Bayraklı Belediyesi'nin önerisi üzerine İzmir Büyükşehir, parsel bazında yüzde 20, ada bazlı ise yüzde 30 emsal artışı kararı almıştı. Bu artışın sadece depremin en çok vurduğu Bayraklı’yı kapsaması öngörülmüş, önerge CHP ve İYİ Partililerin oylarıyla oy çokluğuyla meclisten geçmişti. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, emsal artışını tüm ilçeleri kapsayacak şekilde genişlettiklerini açıklamıştı.