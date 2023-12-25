İzmir depremzedeleri isyan etti: Görmezden geliniyoruz

Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:01

Güncelleme: 25.12.2023 - 17:02

Yunanistan’ın Sisam Adası açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve İzmir’de de 117 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin ardından kurdukları dernek ile mağduriyetlerini duyurmak çalışan İzmir Depremzedeleri Derneği (İZDEDA) üyeleri, bir kez daha isyan etti.

DEPREMZEDELERDEN HÜKÜMETE TEPKİ

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye yapılan yardımların İzmir depremi sonrası yapılmadığını belirten İZDEDA kurucu başkanı Haydar Özkan, “İzmir depremzedesi için bıçak kemiğe dayandı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. 36 aydır evsiz, barksız, yurtsuz orada burada sürünen depremzedeler olmaktan bıktık. Önümüzü görmek istiyoruz. Biz de depremzede gibi görünmek istiyoruz. 17 Mart 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan 1 milyon 250 bin TL 0,79 faiz oranlı kredi bugüne kadar sadece bir apartman tarafından kullanılabildi. Bundan sonra 23 Nisan 2023 tarihinde sayın Eski Bakanımız Murat Kurum tarafından dillendirilen ve yayınlanan şu anda tekrar yürürlüğe giren yarısı sizden yarısı bizden kampanyasından İzmir depremzedesi maalesef yararlanamadı” diye konuştu.

“BAŞKALARININ EVİNDE KİRADA OTURMAK ZORUNDA KALIYORUZ”

Özkan, farklı şehirlerde yaşayan depremzedeler arasında ayrımcılık yapıldığına dikkat çekerek, “6 Ekim 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan kararname gereği 6 Şubat depremzedelerine 750 bin TL konut hibe kredisi, 750 bin TL de geri dönüşümlü kredi şeklinde kredi onaylandı. Burada deprem görmüş on ilin yanında bizden önce on ay önce deprem görmüş Elazığ'a alınmışken İzmir depremzedesi görmezden geliniyor. Biz şimdi evlerini yaptıramayan başkalarının evlerinde kirada oturmak zorunda kalan İzmir depremzedesiyiz. Unutmayın biz de depremzedeyiz” ifadelerini kullandı.