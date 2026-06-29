İzmir Dikili’de korkutan yangın: Tarım arazisinden ormana sıçradı, yerleşim yerlerine yaklaştı!

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi mevkiindeki tarım arazisinde saat 14.05’te çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrarken, ilk müdahale saat 14.10’da gerçekleştirildi.

Yangının büyümesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlatılırken, bölgeye takviye ekipler de yönlendirildi.

Çalışmalarda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer görev yapıyor.

Ekiplerin, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için çalışmaları aralıksız sürüyor.

İzmir Dikili’de korkutan yangın



Tarım arazisinden ormana sıçradı, müdahale sürüyor!https://t.co/pBg8QVH0Lu pic.twitter.com/NownIm11TH — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 29, 2026

ALEVLER 2 SİTENİN ÇEVRESİNE ULAŞTI

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle Pelin Sitesi ile Zeynep Keşan Evleri çevresine kadar ulaştı.

Yangına; İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 6 ekip ile çevre ilçelerden sevk edilen ekiplerin de aralarında bulunduğu toplam 30 ekip ve onlarca su tankeriyle müdahale ediliyor.

Orman ekipleri de havadan ve karadan çalışma yürütüyor.