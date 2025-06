İzmir'e nakledilecek olan Murat Çalık'tan tepki: Karar vicdani değil

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi İzmir'e nakledileceği bildirildi.

Sosyal medya hesabından sevki doğrulayan Çalık, şu ifadeleri kullandı:

''HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN ALINAN BU KARAR VİCDANİ DEĞİLDİR''

''İzmir’e naklediliyorum.

Ailemden, sevdiklerimden koparılmak; en temel insani haklarımdan birinin daha elimden alınmasıdır. Silivri’de sağlık kontrollerim düzenli olarak sürerken, hiçbir gerekçe gösterilmeden alınan bu karar vicdani değildir.

Ama biliyorum ki gittiğim hiçbir yerde yalnız değilim. Türkiye’nin her bölgesi, her ili, her ilçesi, her köyü benim vatanımdır.

Asla ama asla yılmayacağım.''