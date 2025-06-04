Son Dakika... İBB operasyonunda tutuklanan 8 kişi hakkında sevk kararı: Silivri'den İzmir'e götürülecekler

İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklananlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Operasyonda tutuklanan 8 kişi Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir'e sevk edilecek.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimlerin tutulduğu Silivri 9 No’lu Cezaevi'nde tutuklu bulunan 8 kişi için İzmir’e sevk kararı verildi.

MURAT ÇALIK DAHİL 8 KİŞİ İZMİR'E GÖNDERİLECEK

İzmir’e gönderilecek 8 isim arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da bulunduğu bildirildi.

6. DALGADA TUTUKLANAN 11 KİŞİ GELECEK

Silivri 9 No’lu Cezaevi'nden 8 kişi sevk edilirken, son dalgada yeni tutuklanan 11 kişi de bu cezaevinde gönderilecek.



