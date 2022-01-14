İzmir Emek ve Demokrasi güçlerinden çağrı: Tarikat, cemaat ve vakıf yurtları kamulaştırılsın

14 Ocak 2022 Cuma, 17:19

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeleri, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu "Gerici toplum inşa etme anlayışı çocuklarımızı öldürüyor" başlığı ile ortak bir açıklama yaptı.

Kurumlar adına hazırlanan ortak metni kamuoyu ile paylaşan KESK İzmir Dönem Sözcüsü Veysel Beyazadam, yurt konusunun kamusal bir hizmet olduğunun altını çizerek şunları ifade etti:

"Dört bir yanı kaçak, izinsiz ve denetimsiz cemaat ve tarikat yurtlarıyla dolu ülkemizde bir çocuğumuzun, bir gencimizin daha intihar etmesine, tacize uğramasına, öldürülmesine tahammülümüz kalmadı. Laik, sosyal hukuk devletinde tüm çocuklar devletin yani kamunun himayesinde ve denetimindedir. Cemaat ve tarikatların eğitimin herhangi bir aşamasına, herhangi bir biçimde dahil olması engellenmelidir. Mevcut cemaat, tarikat ve vakıf yurtları derhal kamulaştırılmalıdır. Okullardaki dinselleştirme politikalarına son verilmeli, müfredattaki tüm dinci ve gerici unsurlar kaldırılarak, eğitim, öğretim bilimsel ve laik temelde şekillendirilmelidir. Daha önce birçok tarikat yurdunda yaşanan ölümler, cinsel istismarlar konusunda sessiz kalan, "Bir kereden bir şey olmaz” diyen zihniyetin çocuklarımızın hayatını yok eden gerici politik uygulamalarına artık yeter. Bu ölüm ve istismarları kanıksamayacağız, susmayacağız. Kamusal, laik, demokratik, eşit, bilimsel, ana dilinde yürütülen ve cins ayrımcılığı olmayan bir eğitimin inşa edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz. "