İzmir Enternasyonal Fuarı 94'üncü kez kapılarını açtı... Cemil Tugay: 'İzmir Cumhuriyetin kalbinin attığı yerdir'

Dünyanın en köklü uluslararası genel ticaret fuarlarından ve Türkiye’nin ilk fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 94’üncü kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, 29 Ağustos – 9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta ziyaretçilerini ağarlamaya başladı. Açılıştan önce büyük bir katılımla Gündoğdu meydanından başlayan Kortej yürüyüşü Kültürpark Lozan kapısında son bulurken bando gösterileri ve balkanlılar halk dansları festivali ile renkli görüntülere sahne oldu. Korteje katılamayan İzmirliler, evlerinin camlarından ve balkonlarından alkışlarla, marşlarla coşkuya ortak oldu. Lozan kapısında Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü heykeli önünde düzenlenen açılış töreni kapsamında ayrıca Flying Screen gösterisi ziyaretçilere görsel şölen yaşattı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçe belediye başkanları, STK ve meslek örgütleri temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

CEMİL TUGAY: İZMİR CUMHURİYETİN KALBİDİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında konuştu. Tugay, “Sizlerle birlikte İzmir’in en önemli geleneklerinden biri olan 94. İEF’i açıyor olmanın büyük gururunu yaşıyorum. Biz İzmir’i Cumhuriyetin kalbinin attığı kent olarak tanımlıyoruz” dedi.

“30 AĞUSTOS VE 9 EYLÜL’ÜN 103. YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLAYACAĞIZ”

Tugay, yarın kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ve fuarın son günü olan 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü’nün 103. yıl dönümlerine dikkat çekerek, “Bu mücadelenin sonunda İzmir’in kurtuluşuyla beraber cumhuriyetin temelleri atıldı. Ulusal coşkumuzu da bu fuarda hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

“BOSNA HERSEK BU YIL ONUR KONUĞU”

Her yıl yaklaşık bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan fuarın bu yılki onur konuğu ülkenin Bosna Hersek olduğunu belirten Tugay, “Belediyeleri, ticaret odaları ve kültür kurumlarıyla aramızdalar. Gastronomiden el sanatlarına, kültürel ürünlerden kent tanıtımına kadar Bosna Hersek kültürü bizimle olacak” ifadelerini kullandı.

“ULUSLARARASI KATILIM HER ZAMANKİ GİBİ GÜÇLÜ”

Fransa, Fildişi Sahili, Hindistan, Ukrayna ve Kamboçya gibi ülkelerin fuarda yer aldığını söyleyen Başkan Tugay, “İtalya’dan bir müzik grubu performans sergileyerek fuarımıza katılacak. Kültür-sanat programlarımız, konserler, tiyatro oyunları her zamanki gibi çok canlı olacak” dedi.

“YENİDEN AÇILAN GÖL GAZİNOSU FUARLA BULUŞUYOR”

Bu yıl fuarda özel etkinliklerin yanı sıra uzun süredir kapalı olan Göl Gazinosu’nun da yeniden açıldığını vurgulayan Tugay, “Gerçekten çok özel olduğuna inandığımız sergilerimiz ve neşeli buluşmalarımız olacak” dedi.

“İYİLİĞİ VE DOSTLUĞU BİR ARAYA GELEREK KURUYORUZ”

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberliğe dikkat çeken Tugay, “İzmir fuarı sadece ticaret ya da turizm konuşulan bir yer değil. Dostluğu, neşeyi ve coşkuyu bir arada paylaşıyoruz. Ne kadar zor günler yaşarsak yaşayalım şunu çıkarıyoruz: Dünyayı güzellik kurtaracak, her şey insanları sevmekle başlayacak. 94. İEF hepimize kutlu olsun”

ONUR KONUĞU BOSNA HERSEK

İEF’nin bu yılki onur konuğu ülkesi Bosna Hersek olurken, Bosna Hersek’ten Yunanistan’a, Romanya’dan Karadağ’a uzanan geniş bir coğrafyadan halk dansı ekipleri, müzisyenler ve sanatçılar İzmir’e gelerek Balkan kültürünü, müziğini ve danslarını buluşturuyor. Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce İzmirliyi aynı çatı altında bir araya getirecek./İZMİR