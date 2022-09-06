İzmir Fuarı'ndan Bülent Ersoy geçti
91. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri’nde Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı olarak nitelendirilen Bülent Ersoy sahne aldı. Şarkılarını kendisini izlemeye gelen binlerce kişiyle seslendiren Ersoy, performansıyla büyük beğeni kazandı. Ersoy “Çok müstesna bir kent” diye tanımladı.
İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. 2-11 Eylül tarihlerinde Kültürpark’ta devam eden fuarda, Çim Konseri sahnesinin son konuğu Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy oldu. “Bir Ben Bir Allah Biliyor” şarkısıyla konserine başlayan Ersoy’a, alanı doludan binlerce müziksever eşlik etti.
İlk şarkısının ardından konseri dinlemeye gelenlere hitap eden Ersoy, “Helal mi? Helal. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İzmir’i pek severim. İzmir çok müstesna bir kent. Kimsenin kimseye nedir, ne değildir, nasıl olmalıdır, acaba böyle olmayaydı… duyguları düşünceleri olmayan, hayatı herkesin kendi rahat ettiği doğrultuda yaşadığı ve bu yaşamdan da rahatsız olmayan mantalitede bir şehirdir İzmir. Ne güzeldir ki İzmir’deyiz” diye konuştu.
ALKIŞ YAĞMURU
İzmirlileri nostaljik bir yolculuğa çıkaran Bülent Ersoy büyük beğeni topladı. Dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan müziğin güçlü sesi, performansıyla göz doldurdu. Yoğun ilgi ile karşılaşan sanatçı dinleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. 2 saate yakın bir süre sahnede kalan Ersoy, İzmirli müzikseverlere ilgileri nedeniyle teşekkür etti.
BU AKŞAMKİ KONUK TUĞBA YURT
İzmir’de Fuar’ın ve Eylül akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren Çim Konserleri kapsamında, 6 Eylül’de Tuğba Yurt, 7 Eylül’de Gökhan Tepe, 8 Eylül’de Derya Uluğ, 9 Eylül’de Çakal&Reckol, 10 Eylül’de Şef Tuluğ Tırpan yönetiminde 100. Yıl İzmir Türküleri Senfonik Konseri ve 11 Eylül Pazar günü ise Haluk Levent sahne alacak.
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