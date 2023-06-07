İzmir için 'sağanak' uyarısı
İzmir'in iç kesimlerinde yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 12.00'den sonra İzmir'in Bergama, Dikili, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bornova, Kemalpaşa, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde, yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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