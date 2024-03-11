İzmir için sağanak uyarısı!

İzmir'in kuzey ilçeleri için sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji, yurttaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 11.03.2024 - 16:04
İzmir için sağanak uyarısı!
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'dan itibaren İzmir'in kuzeyindeki Bergama ve Dikili ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. 

Açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ilçelerinde (Bergama ve Dikili) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi. Ani sel, su baskını, yerel yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda yerel hortum oluşumu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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