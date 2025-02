İzmir İktisat Kongresi 102 yaşında: Bir zihniyet devrimi

Yayınlanma: 14.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.02.2025 - 04:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihlerinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yapılan İzmir İktisat Kongresi, 102 yaşında. Cumhuriyetin ilanından önce Türkiye’nin ekonomik bağımsızlık kazanması için iktisat politikasını belirlendiği kongrede alınan kararlar Türkiye’nin çağdaş ekonomik yapısının temellerini oluşturdu. İzmir İktisat Kongresi’nin üzerinden geçen 102 yılın ardından kongrenin önemi hakkında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakkı Uyar, kongrenin Türkiye’nin ekonomik kalkınma yolunda atılan en kritik adımlarından biri olduğunu vurguladı. Dönemin İktisat Vekili Mahmut Esat Bozkurt’un kongrenin mimarı olduğunu aktaran Prof. Dr. Uyar, “Türkiye’nin iktisat amillerini, üretici sınıflarını bir araya getirerek çağdaş bir devletin ekonomik kalkınmasının öncüsü oldu. Atatürk, Türkiye’nin dünyayı fetheden bir devlet olmayacağını, bir iktisat devleti olacağını belirtti. Kongre, çağdaş bir ülke yaratmanın kilometre taşlarından biridir” diye konuştu.

"KURTULUŞUN VE KURULUŞUN KENTİ"

Atatürk’ün kongrede “Fakat efendiler alelacele fetih yapanlar, sapanla fetih yapanlara yenilmeye ve sonuçta yerlerine terk etmek zorundadır. Bu bir gerçektir ki tarihin her devrinde aynen tekrar etmektedir. Mesela Fransızlar Kanada’da kılıç sallarken oraya İngiliz çiftçisi girmiştir. Bir müddet kılıçla sapan birbiriyle mücadele etti. Ve nihayet sapan galip geldi ve İngilizler Kanada’ya sahip oldu. Efendiler; Kılıç kullanan kol yorulur, fakat sapan kullanan kol her gün daha çok kuvvetlenir ve her gün toprağa daha çok sahip olur. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlandırılmazsa sonuçta kalıcı olamaz. En kuvvetli ve parlak zaferimizi de taçlandırmak için ülkeyi kalkındırmak için iktisadi egemenliğimizi sağlamak ve sağlamlaştırmak gerekir” dediğini belirten Uyar, “Atatürk’ün bundan 102 yıl önce İzmir’de yaptığı tespit, bir zihniyet devrimini temsil etmekteydi. Osmanlı’nın çöküşünü de haklı bir tespitle ekonomiye bağlamaktaydı. Ekonomik anlamda kalkınarak, üreterek çağdaş dünyayı yakalamak esas olarak benimsenmişti. Eskinin köhnemiş ortaçağ toplumunu, ümmet toplumunu modern ve sanayileşmiş bir ulus devlete çevirmenin yolu İzmir’de saptandı. Milli Mücadele’nin, kurtuluşun sembol kenti aynı zamanda kuruluşun da kenti oldu” ifadelerini kullandı.

İZMİR KADIN KONGRESİ TOPLANIYOR

Öte yandan İzmir İktisat Kongresi öncesi düzenlenen İzmir Kadın Kongresi’nin dördüncüsü bu yıl “Kadın ve İktisat: Güçlü Kadınlarla Güçlü Ekonomi” temasıyla 18- 19 Şubat 2025 tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. BASİFED Başkanı Semiha Güneş, Kadınlar Kongresi’nin 100 yıl sonra yeniden düzenlenmeye başlanmasının önemli bir dönüm noktası olduğunu aktararak kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların karşılaştığı zorlukların masaya yatırılacağını söyledi. Kongrede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra kadın ilçe belediye başkanları, STK ve iş dünyasından birçok isim konuşma yapacak.