İzmir iş dünyasından 10 Kasım mesajları: Senin yolunda ilerleyeceğiz

09 Kasım 2021 Salı, 15:10

İzmir iş dünyasının önde gelen STK başkanları, yayınladıkları mesajla, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. İş dünyası temsilcileri, Atatürk'ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yollarına kararlılıkla devam edecekleri mesajını verdiler.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Mehmet Ali Kasalı: Bizler de Atatürk'ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Alp Avni Yelkenbiçer: Savaştan çıkmış ve yoklukla mücadele eden bir ülkeyi, Dünya ülkeleri arasına sokan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, herkese örnek bir lider olmuştur. Büyük Önder Atatürk’ün eşsiz vizyonu ile bizlere emanet ettiği laik, demokratik ve hukuk devleti anlayışına dayalı Cumhuriyet değerlerini sahiplenmek ortak sorumluluğumuzdur. Bu değerleri korumak ve yeni nesillere aktarmak refah ve özgürlüğün hüküm sürdüğü onurlu bir yaşamın teminatıdır.

Ege Sanayicileri ve İş insanları Derneği (ESİAD) Başkanı Mustafa Karabağlı: Türk milletinin büyüklüğüne inanan ve bununla gurur duyan Atatürk, bağımsızlık mücadelemizin kazanılmasını, tüm vatanın işgalden kurtarılmasını kendi eseri olarak değil, bütün milletin azim ve imanla çalışmasının bir neticesi olarak görmüştür. Atatürk’ün Türk milletine duyduğu bu sonsuz güvenle emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe taşımak ve çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, şimdi bizlerin en büyük görev ve sorumluluğudur.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Betül Sezgin: Büyük önder istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmış olup, onun “en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi ve kazanımlarını ilelebet yaşatmak ve ileri medeniyetler düzeyine taşımak üzerimize düşen temel sorumluluktur.

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Pınar Kılıç: Atatürk’ü kuşkusuz matem ile yad etmek yerine , fikirlerini ve ilkelerini yaşatarak gelecek nesillere yansıtmayı görev kabul ediyoruz. Her zaman minnet ve şükran duyguları ile andığımız Atamızı anlamanın yolu, onun göstermiş olduğu yolda, çağın şartlarına uyarak yeni hedefler koymak ve bu hedeflere kararlı adımlarla ilerlemektir.

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED Başkanı Huriye Serter: Ulu Önder Atatürk, dünya tarihinin en başarılı mücadelesi ile bağımsızlığını kazanmış ve Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır. Cumhuriyetin fertleri olarak bizlere düşen görev, uğrunda büyük bedeller ödenerek bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği güçlü yarınlara taşımak, sonsuza dek yaşatmaktır.