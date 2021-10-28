İzmir iş dünyasından 29 Ekim mesajları

28 Ekim 2021 Perşembe, 09:41

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş yıldönümünü kutlayan İzmir iş dünyası temsilcileri, demokrasi ve özgürlük vurgusu yaptılar. Cumhuriyet’in insan onuruna ve yaradılışına en yakışan rejim olduğuna işaret eden İzmir iş dünyası temsilcileri,

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetin ışığında her alanda gelişmiş, üretken, zengin ve modern bir ülke olarak geleceğe yürüyeceklerine inandıklarını belirttiler.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar: Ebedi kurtuluş ve kuruluş ruhumuz cumhuriyetimiz



“Ülkemiz içinden geçtiği zorlu dönemdeki reçetesini yine kendi özünde, kurtuluş ve kuruluş ruhunda taşıyor. Yeter ki; birlik ve beraberlik içinde bu ruha ebediyen sahip çıkabilelim. Düşünün ki; nerdeyse yarım asır boyunca birbiri ardına büyük savaşlarla ve isyanlarla uğraşmış, dış güçlerin sömürülerine maruz kalmış, siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırılmış, en nihayetinde de işgal edilerek parçalanmış bir imparatorluktan, sadece 4 yıl gibi bir sürede modern ve laik bir hukuk devletine haiz bir Cumhuriyet yaratıyorsunuz… Bu Cumhuriyeti de, o zamanın dünyasında lider sayılan ülkelerde bile göremiyorsunuz. Cumhuriyeti, modernleşme devrimleri ve ekonomik-sosyal kalkınma ile taçlandırıyorsunuz. Ve hasta adam denilirken, artık bulunduğu coğrafyaya rol model olan bir ülke yaratıyorsunuz. İşte bugün, 98. yılına erişmenin haklı gururunu yaşadığımız Cumhuriyetimizi, dünya tarihinin eşsiz zaferlerinden biri olarak görmemiz tam olarak da bu destansı kazanımları sayesindedir.

Bu zorlu günlerden geleceğe emin adımlarla yürümeyi başaranlar ise barışa, eğitime, adalete, insana, kısacası akıl ve bilim ışığında modernliğe sahip çıkanlar oluyor. Bu değerlere sahip çıkamayanlar ise hemen komşu coğrafyamızda örneklerinin bolca olduğu üzere, orta çağı aratmayan, kadının adının olmadığı vahşi bir düzene sahne oluyor. Sözün özü; ülkemiz içinden geçtiği zorlu dönemdeki reçetesini yine kendi özünde, kurtuluş ve kuruluş ruhunda taşıyor. Yeter ki; birlik ve beraberlik içinde bu ruha ebediyen sahip çıkabilelim. Bu vesileyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, var oluşumuzu borçlu olduğumuz bu zaferin mimarı ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm atalarımızı minnetle ve saygıyla anıyorum”

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı: “Cumhuriyet Türkiye’nin ayağa kalkış öyküsüdür”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. Yıl dönümünü, millet olarak büyük bir coşku, mutluluk ve gurur içerisinde kutluyoruz. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, milletimizin özünde var olan bağımsızlık ve hürriyet aşkının, güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir.

Cumhuriyet, yanmış, yıkılmış, işgal edilmiş vatan toprakları üzerinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, ulusumuzun ayağa kalkışının ifadesidir.

Egemenliğin, kayıtsız şartsız millet iradesine teslim edildiği Cumhuriyet; ülkenin her köşesinde eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik demektir.

Şüphesiz ki Cumhuriyet insan onuruna ve yaradılışına en yakışan bir rejim; farklı kültür, inanç ve düşüncelerin teminat altına alındığı, birlikte var olma ve ortak yaşama kararlılığıdır. Onu ideal yapan ulusal iradeyi esas alması, başka hiçbir güce dayanmamasıdır. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: “Güzel günlere gidişimizin müjdecisi oldu”

Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkemize kutlu, mutlu olsun. 98. Yaşını kutladığımız Cumhuriyet bir değerler bütünüdür; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, birinci sınıf vatandaş olarak gören, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumun bütün unsurlarını kavrayan bir yönetim biçimidir. Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’nda ifade ettiği Şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu’ mısrası gibi Cumhuriyet’in ilanı da bize kurtuluş savaşından sonra güzel günlere ulus olarak gidişimizin müjdecisi oldu. Kurtuluş savaşımız ve Cumhuriyet’in kuruluşu bugün bile dünyanın örnek aldığı bir mücadelenin sonucudur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız tarihi mirasın sorumluluğunu hisseden, bu günü kavrayan ve geleceğe ışık tutan bilimi rehber edinen gençler yetiştirmek bizim en büyük görevimizdir. Hepimiz bu amaçla ülkemizi daha aydınlık yarınlara ulaştırmak için 100 yıl önceki azim ve kararlılıkla çalışacağız.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı: “Atatürk’ün bize miras bıraktığı en büyük eser”

Türk milletinin büyük azim ve fedakarlıkla verdiği bağımsızlık mücadelesinin ilk günlerinden itibaren, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğuna inanan Mustafa Kemal Atatürk, demokrasi prensibinin en çağdaş uygulaması olarak gördüğü Cumhuriyet’i ilan ederek ülkemizin c¸agˆdas¸ medeniyet seviyesinin u¨zerine c¸ıkarılması yönünde çok önemli bir adım atmıştır. Tu¨rkiye Cumhuriyeti’nin kurulus¸undan sonra Batılılas¸ma reformlarını gu¨c¸lu¨ bir kararlılık ve iradeyle hayata geçiren Atatürk, temelini Tu¨rk Kahramanlıgˆı ve Yu¨ksek Tu¨rk Ku¨ltu¨ru¨ne dayandırdığı Cumhuriyet’i en büyük eseri olarak tanımlamıştır. Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıldönümünde, modern, demokratik ve laik Tu¨rkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatu¨rk’ü minnet ve saygıyla anıyor; ülkemizin geleceği için Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ümit, inanç ve gayretle ilerleyeceğimize inanıyoruz. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu ve mutlu olsun.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: “El birliği ile çalışmaya devam edeceğiz”

Milletimizin, bağımsızlığını korumak amacıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn mücadele sonucunda elde ettiği büyük zaferin taçlandırılması sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

Yüce Milletimiz, büyük zorluklar neticesinde kazanılarak kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah içerisinde yarınlara ulaştırmak için el birliği ile çalışmaya devam ederek geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içerisindedir.

Büyük bir coşku ve sevinç içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, başta ulus olarak çok şey borçlu olduğumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın cumhuriyet bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kılıç: “Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız”

Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde; büyük fedakârlık ve kahramanlıkla verilen mücadele sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamanın heyecanı ve haklı gururunu yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin sonsuza dek payidar olması bizlerin azmine, gençliğimizin donanım ve birikimine bağlıdır.

Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: “Zengin ve modern bir ülke olarak geleceğe yürüyeceğiz”

29 Ekim 1923’te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı zaferi üzerinde yükselen Cumhuriyetimiz hiç kuşkusuz, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ebediyen yaşayacaktır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizin ışığında her alanda gelişmiş, üretken, zengin ve modern bir ülke olarak geleceğe yürüyeceğimize inanıyoruz.

Bu anlamlı tarihin 98. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, rahmet ve şükranla anıyor; tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Huriye Serter: “Cumhuriyet, Türk milletinin en büyük kazanımlarından”

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü milletçe büyük bir onur, coşku ve heyecanla kutlamaktayız. Yüce meclisimiz bundan 98 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' ilkesiyle Cumhuriyeti ilan etmiş, milletimizin çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması yolunda en önemli adımı atmıştır. Bugün bizlere düşen görev; din, dil, ırk, inanç ve cinsiyet eşitliği bağlamında aydınlık yarınlarımız için en büyük rehberimiz ve güvencemiz olan Cumhuriyetimizi aynen atalarımızdan aldığımız gibi çocuklarımıza teslim etmektir.

Kadın İşgücü adına bu anlamlı bayramı kutluyor Türk Milletinin en önemli kazanımlarından birisi olan Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümünde bugünlerimizi borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, Cumhuriyete daha fazla sahip çıkmalı daha fazla sarılmalıyız diyorum. Yaşasın Cumhuriyet

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: “Dünyanın gelişmiş ülkeleri arasına girme mücadelesini sürdüreceğiz”

Türk Milletine ve gençliğine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü bu yıl da milletçe büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz.

Ulusumuzun üstün gayret ve fedakârlıklarla kurdukları Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması en büyük hedefimiz ve arzumuzdur. Bu amaçla demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak, dünyanın gelişmiş devletleri arasında yer alabilmenin mücadelesini aralıksız sürdürmeye devam etmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını şükran ve rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş: “Coşku ve gururla kutluyoruz”

Milletimizin, bağımsızlığını ve istiklalini korumak amacıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn mücadele sonucunda elde ettiği büyük ve emsalsiz zaferin taçlandırılması sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

Yüce Milletimiz, büyük zorluklar neticesinde kazanılarak kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah içerisinde yarınlara ulaştırmak için el birliği ile çalışmaya devam ederek geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içerisindedir.

Büyük bir coşku ve sevinç içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, başta millet olarak çok şey borçlu olduğumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun: “Cumhuriyetin kurucularını şükranla anıyoruz”

Ulus olarak büyük bir zafere ulaştırdığımız ulusal kurtuluş mücadelemizi yeni, güçlü bir devletle ve Cumhuriyet yönetimi ile taçlandırışımızın 98. yılına erişmenin mutluluğu içindeyiz. Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş Yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutlar, bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını, ulusumuzun gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günü olan ve en önemli bayramlarımızın başında gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu, mutlu olsun.



