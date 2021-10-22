İzmir iş dünyasından 'demokrasi ve adalet' talebi

22 Ekim 2021 Cuma, 17:17

Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren 7 derneğin üyesi olduğu, 1300 iş insanını temsil eden Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) olağan genel kurulunda mevcut başkan Aydın Buğra İlter ile yola devam kararı alındı. Toplantıda yaşadıkları sıkıntılar ve geleceğe dair beklentilerini açıklayan EGİFED Başkanı İlter, ekonomideki istikrarsızlığın en çok iş insanlarını etkilediğini savundu. “Güçlü bir demokrasi olmadan güçlü bir ekonomi tesis edemiyoruz” diyen İlter, "arzu ettikleri modern Türkiye vizyonu için iş insanları olarak var güçleriyle çalışacaklarını" dile getirdi.

İlter şunları söyledi:

“Güçlü bir demokrasi olmadan güçlü bir ekonomi tesis edemiyoruz. Kalkınmamız için vazgeçilmez unsur, kurumlar ve kurallar bu nedenle güçlü bireylere değil, güçlü kurumlara ihtiyacımız var. Şeffaflık, liyakat, bağımsızlık, hesap verilebilirlik olmadığı sürece güçlü kurumlar tesis edemiyoruz. Güçler ayrılığı, çoğulcu demokrasi, denge ve denetim sistemlerinin tesis edilmesi, şeffaf, hesap verebilir bir kamu yönetimi, denetleyici ve düzenleyici kurumlar olmazsa da olur diyebileceğimiz şeyler değil. Yönetişimde yaptım oldu değil, tüm ilgili aktörlerin fikrinin alındığı, yerel, kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte karar aldığı, bir istişare kültürünün ve ikliminin oluşması zaruri halde. Hukukun üstünlüğü, hukuk sistemine olan inanç ve yargı bağımsızlığı her açıdan kaçınılmaz. Denge ve denetleme mekanizmalarının olmadığı, güçler ayrılığı tesis edilmemiş, yasama, yargı ve yürütmenin rol tanımlarının net ve demokratik olmadığı bir sistemde sorunlarımızın çözülemeyeceğini görüyoruz. Demokrasi bir tercih değil, zarurettir. Arzu ettiğimiz Türkiye vizyonu, sosyal, laik ve demokratik hukuk devletini tam anlamı ile inşa etmiş, güçler ayrılığı, denge ve denetleme mekanizmalarını inşa etmiş, yargının tam bağımsızlığını tesis etmiş, hukukun üstünlüğüne olan inancı artırmış, onurlu yaşam hakkını kurumsallaştırmış ve garanti etmiş, gelişmiş, saygın, adil, çevreci bir Türkiye’dir”