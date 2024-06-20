İzmir itfaiyesi 24 saatte 158 yangına müdahale etti

Yayınlanma: 20.06.2024 - 09:33

Güncelleme: 20.06.2024 - 09:33

İzmir İtfaiyesi, bayram yoğunluğuna yüksek sıcaklıkların eşlik ettiği bu günlerde kentin dört bir yanında çıkan yangınlara anında müdahale ediyor. Dün Aliağa, Karaburun merkez ve Balıklıova, Çeşme Ildır ile Ödemiş, ve Bayındır’daki yangınlar İzmir İtfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve ilçe belediyelerin desteği ile hızla kontrol alındı. Bayram tatilinde binin üzerinde personel ve üç vardiya sistemiyle çalışan İzmir İtfaiyesi, dün geceden itibaren tam 158 yangına müdahale etti. Ekipler, yangınların kontrol alındığı noktalarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

“112’Yİ ARAYALIM”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir İtfaiyesi’nin 24 saat çalıştığını ve tüm yangınlara hızla müdahale ettiğini belirterek “İtfaiye ekiplerimize gece gündüz demeden çalıştıkları için çok teşekkür ediyorum. Ancak yurttaşlarımızın da bu mücadeleye destek vermesini istiyoruz. Bir yangın görürsek hemen 112’yi aramalıyız. Ormanlara girişin yasak olduğunu unutmayalım, izinsiz giriş tespit ettiğimizde Emniyet, Jandarma veya Zabıta ekiplerine bilgi verelim. İtfaiye ekiplerine yön ve yol bulmada yardımcı olalım. Su deposu, havuz, sarnıç gibi su kaynaklarının olduğu noktaları itfaiye personeli ile paylaşalım. İtfaiye araçlarının geçişini engelleyebilecek şekilde düzensiz araç parkından kaçınalım” dedi. Kapılarımızın önünde, site içerisinde, iş yerlerimizin etrafında çevre temizliğine de dikkat etmemiz gerektiğini belirten Tugay, kolay tutuşabilecek çakmak, deodorant ve sigara izmaritinin dışarı atılmaması konusunda da bir kez daha uyardı.