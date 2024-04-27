İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda yangın
İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın Konak girişinde yangın çıktı.
İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın Konak girişinde yangın çıktı.
Tarihi yapıların olduğu bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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