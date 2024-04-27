İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda yangın

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın Konak girişinde yangın çıktı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.04.2024 - 22:46
İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda yangın
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İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın Konak girişinde yangın çıktı.

Tarihi yapıların olduğu bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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