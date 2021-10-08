İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık: Şiddete karşı bütünsel mücadele zorunlu

08 Ekim 2021 Cuma, 14:17

İzmir Kent Konseyi, İzmir Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı hazırlıklarına katkı amacıyla STK çalıştayı düzenledi. Çalıştayda konuşan Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, “Giderek artan ve engel olunamayan kadın, çocuk ve LGBT'lerin maruz kaldığı, sivil toplum olarak, kadınlar olarak örgütlü olsak da önüne geçemediğimiz şiddete karşı bütünsel ve hep birlikte mücadele zorunludur" dedi. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüşünün önemine vurgu yapan Işık, cinsiyetçilikle mücadelenin ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın, şiddeti önleme açısından çok değerli olduğunu söyledi.

RAPOR KAMUOYUNA SUNULACAK

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi'ni oluşturan çok sayıda kadın derneğinden temsilcilerin katılımıyla yapılan çalıştayda 5 atölye çalışması gerçekleştirildi. Kent Konseyi Başkanı Işık'ın verdiği bilgiye göre, Bornova Belediyesi Atatürk Sivil Toplum Yerleşkesi'nde yapılan çalıştayın çıktıları kısa sürede rapor haline getirilip kamuoyuyla paylaşılacak ve il eylem planı hazırlıklarından sorumlu kuruluşa da sunulacak.