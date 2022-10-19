İzmir Kitap Fuarı için geri sayım başladı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 12:14

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından fuarizmir’de gerçekleştirilecek İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı önümüzdeki hafta kapılarını açacak. İZELMAN A.Ş. ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) desteğiyle yazar ve yayıncılarla kitapseverleri bir araya getirecek ve sektörü buluşturacak fuar, 28 Ekim Cuma günü başlayacak ve 6 Kasım Pazar gününe kadar sürecek.

'Cumhuriyet Gazetesi' ve 'Cumhuriyet Kitap’ın da yer alacağı İZKİTAP, yazarlar ve kitap tutkunlarının buluşma noktası olacak. Fuar boyunca, yazarlarla söyleşiler, imza günleri, paneller ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Mine Kırıkkanat da okuyucularıyla buluşacak.

İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı’nın “Onur Konuğu” ise Sorbonne Üniversitesinde Türk Edebiyatı dersleri veren yazar ve akademisyen Nedim Gürsel olacak. Nedim Gürsel, 29 Ekim günü gerçekleştirilecek söyleşide ziyaretçilerle buluşacak.

Yıl içerisinde 30’un üzerinde fuar ve etkinliğe, yerli yabancı binlerce katılımcı ile ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarizmir, 119 bin 400 metrekare açık ve kapalı sergi alanı, seminer salonları, kafe alanları, 2 bin 500 araç kapasiteli ücretsiz otoparkı, servis olanakları ve sahip olduğu pek çok imkân ile yayıncılık sektörünün tüm bileşenleri, sivil toplum kuruluşları ve kitapseverleri 28 Ekim - 6 Kasım 2022 tarihlerinde ağırlayacak. Fuarı, 10 gün boyunca 10 binlerce kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor. Saat 10.00 – 22.00 arasında ziyarete açık olacak fuarla ilgili etkinlik, söyleşi, imza günü takvimi ve daha fazla bilgi, https://www.kitapizmir.com/ adresinde yer alıyor.