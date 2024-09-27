İzmir Körfezi manzaralı alan ranta mı kurban gidecek?

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 15:21

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşadığı kentlerin başında gelen İzmir’de krize çare bulunamazken öğrenciler kaderlerine terk edildi. 10 üniversitenin bulunduğu kentte 200 bin öğrenci eğitim görürken, yurtlardaki yatak sayısı ise sadece 30 bin. Yetersiz kapasiteye rağmen Konak’ta yer alan ve aynı zamanda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bölge Müdürlüğü olarak da kullanılan kız öğrenci yurdu depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılalı 1,5 yıl oldu. Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait 4 bloktan oluşan 4 bin 750 metrekare büyüklüğündeki gençlerin barındığı ancak şimdi bomboş duran alan için iki seçim döneminde bile proje üretilmedi, adeta unutuldu.

OTEL İDDİALARI

Genel seçimde İzmir milletvekili adayı olarak sahaya inen dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun seçim vaatlerinin arasında Varyant’taki arazi yoktu. İnciraltı bölgesi için bile proje açıklayan AKP’li Kasapoğlu, bakanlığın arazisi olan KYK yurdunu görmezden geldi. Alanın ranta açılacağı iddiaları kent gündeminden düşmezken AKP’li Kasapoğlu’nun İzmir Körfezi manzaralı alanı “otel” için tuttuğu iddiaları kulislerde de konuşulmaya başlandı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Varyant’ta bulunan KYK yurdu depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı ve 1.5 yıldır bu alan boş bekliyor. KYK yurtlarının kapasitesi zaten yetersizken, bir de yurtları yıkıp yerine onunla ilgili bir aksiyon alınmıyorsa orada AKP ve rant ilişkisi akla geliyor. Konum olarak İzmir’in en güzel yerlerinden birinde bulunan bu alanla ilgili hangi tasarrufta bulunulacak? Bakanlık bu süreci şeffaflıkla yürüterek kamuoyundaki şüpheleri gidermelidir” dedi.

Ekonomik kriz ile barınma krizinin birbirlerini tetiklediğini aktaran CHP’li Kılıç, “İktidar öğrencilerin barınma sorunlarını kökten çözecek planlamalar yapmak yerine günü kurtarma derdinde. Her ile üniversite açmakla övündüler ama bu hem eğitimin kalitesini düşürdü hem üniversiteli işsizler ordusu yarattı hem de barınma krizini artırdı. İzmir’de bundan en çok etkilenen illerden biri oldu” diye konuştu.

“KRİZİ DAHA DA DERİNLEŞECEK”

Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Sekreteri Efem Bilgiç de barınma krizine dikkat çekerek, “Artan kira ve özel yurt ücretleri, birçok ailenin karşılayamayacağı seviyelere ulaştı. Bu sorunun çözümü kamucu bir yaklaşımla mümkün ancak ne yazık ki, iktidara yakın şirketlerin vergi borçları silinirken, kamusal hizmetlere ve yatırımlara yeterli kaynak ayrılmamakta. Yıkılan yurtların öğrenci barınması dışında başka amaçlarla kullanılacağına dair aldığımız duyumlar gerçekleşirse mevcut krizi daha da derinleştirecektir. Öğrencilerin barınma hakkını göz ardı eden bu düşünceden bir an önce vazgeçilmeli; bu alanın yeniden öğrenciler için kullanılması için gerekli adımlar atılmalı. Eğitim ve bilim emekçileri olarak, İzmir’in kent ve yaşam savunucularıyla birlikte bu alanın öğrencilerin barınma amacı dışında kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi olarak, sürecin yakından takipçisi olacağız” dedi.