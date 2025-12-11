İzmir Körfezi'nde atık döktüler

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhuriyet/İzmir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nin kirletildiğini belirten fotoğraf ve video paylaşarak bakanlığa seslendi. Tugay, denetimlerin artırılması ve sorumlulara ağır yaptırımlar uygulanmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Körfezi’ni temizlik çalışmaları sürerken Başkan Cemil Tugay, limana yanaşan gemilerin körfeze atık bıraktıktan sonraki durumu paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından video ve fotoğraf paylaşan Tugay, “Biz, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sahada görevimizin başındayız. Liman, tersane, sanayi işletmeleri ve özellikle atık bırakan gemiler denetlenmeli ve ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. İzmir’in geleceği için herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir" dedi.

