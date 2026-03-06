İzmir Körfezi’nde deniz kirliliği tespit edildi

İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından bugün gerçekleştirilen denetimler sırasında saat 09.30 sıralarında Kent Ormanı ile İzmir Marina ve Göztepe iskeleleri arasında yoğun kirlilik oluştuğu belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde kirliliğin bölgede bulunan özel bir tersaneden kaynaklanmış olabileceğine ilişkin görüntülerin kayıt altına alındığı bildirildi. Söz konusu durumun İzmir Körfezi'nde geçen yılın kasım ayından bu yana yedinci kez tekrarlandığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan değerlendirmede, Körfez’in etkin kullanımına yönelik projeler kapsamında İzmir Marina ve su sporlarının yeniden canlandırılmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü bölgede denizin sorumsuzca kirletilmesinin kabul edilemez bir tablo oluşturduğu ifade edildi.

Tespit edilen kirliliğe ilişkin görüntü ve bulguların ilgili kurum ve mercilerle paylaşılacağı ve sürecin takip edileceği, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez’in kirletilmesini önlemeye yönelik yaptırım yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılan yetki devri talebine olumsuz yanıt verilmişti.