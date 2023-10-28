İzmir Körfezi yüzyılın gösterisine sahne olacak

Yayınlanma: 28.10.2023 - 13:37

Güncelleme: 28.10.2023 - 13:37

Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir Körfezi’nde düzenlenecek ışık gösterisi ile kutlamalar hafızalardan silinmeyecek görsel şova dönüşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı Cumhuriyet ateşinden ilhamla İzmir’i ışıl ışıl aydınlatacak gösteri hazırladı. 29 Ekim Pazar günü, İZDENİZ’e bağlı 5 gemi, saat 20.45’ten itibaren 100’üncü yıl şerefine Körfez’i boydan boya ışıklarla aydınlatacak.

Kutlamalar kapsamında İZDENİZ’e bağlı 4 katamaran ve 1 araba vapurunda 1700 parça özel efektli pyro, 600 parça ışık kullanılacak. Gemiler, tüm izleyenlere müzik eşliğinde unutulmayacak bir görsel şölen sunacak. Sahil şeridindeki gösteri Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak, Karşıyaka, Bostanlı ve Göztepe sahil rotasında izlenebilecek.

Saat 20.44’ten itibaren Cumhuriyet Meydanı açıklarındaki gemiler düdüklerini çalmaya başlayacak. Saat 20.45’te gemiden ilk sesli mayının atılmasıyla birlikte müzik sesi yükselecek ve görsel şovun startı verilecek. Cumhuriyet Meydanı, Karşıyaka, Bostanlı, Göztepe hattında hareket eden gemilerin gösterisi 21.30’a kadar sürecek.