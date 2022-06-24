'İzmir lojistikte payını almalı'

24 Haziran 2022 Cuma, 06:00

Lojistik sektörün dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kentimizin bu sektörden aldığı payı büyütmek en temel önceliğimiz. İzmir, tarih boyunca bir kalp işlevi görerek Avrupa ve Asya arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkileri büyütmüş. Limanı ve Körfez’den başlayarak tüm Ege ve Batı Anadolu’ya uzanan geniş hinterlandı ile Akdeniz’in en büyük ticaret merkezlerinden biri olmuş. 4.5 milyon nüfusu, dünyanın önemli noktalarına direkt uçuşlarla en çok üç saatlik ulaşım mesafede olması ve çok sayıda limanıyla İzmir bugün de lojistik sektörü için değerini koruyor" dedi.

Çin’in öncülüğünde yürütülen “Bir Kuşak Bir Yol Projesi” ve diğer küresel gelişmelerin bu heyecanın rasyonel temellerini oluşturduğunu belirten Başkan Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Kemalpaşa’da kurulacak lojistik merkezi, Ege Bölgesi ve limanımız arasında çok önemli bir ikmal noktası olarak işlev görecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu merkezi daha da işlevsel hale getirmek için raylı sistem de dahil olmak üzere alternatif yollar üzerinde titizlikle çalışıyor. Bu nedenlerle, İzmir ve lojistik sektörü arasındaki ilişkiye çok büyük değer veriyoruz. Logistech-Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı, şüphesiz ki İzmir’in refahını büyütme hedefimize doğru atılmış çok önemli bir adım. Fuarımız, ulusal ve uluslararası lojistik sektörünü bir araya getirerek İzmir’in bu konudaki konumunu daha da güçlendirecek.”