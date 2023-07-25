İzmir metro istasyonlarında “Eşitlik Koridorları”
İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Fahrettin Altay ve Üçyol metro istasyonlarında farklı bir çalışmaya imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021’de düzenlediği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması”na katılan eserler arasından seçilen karikatürler, metro istasyonlarının duvarlarına mural olarak uygulanarak Eşitlik Koridorları oluşturuldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Fahrettin Altay ve Üçyol metro istasyonlarında özel bir görsel çalışma yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında düzenlediği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması”na katılan eserler arasından seçilen karikatürler, metro istasyonlarının duvarlarına mural olarak uygulandı. Grafiti sanatçıları Yunus Şahin ve Mustafa Deniz Kubilay tarafından yapılan çalışmalarla, metro istasyonlarında “Eşitlik Koridorları” oluşturuldu.
EŞİTSİZLİKLERE DİKKAT ÇEKİYOR
Her gün binlerce İzmirlinin geçtiği istasyonlara uygulanan mural çalışmaları, kadınların yaşadığı sorunlara ve eşitsizliklere dikkat çekiyor. İzmirliler karikatürlerin eşitsizlik sorununu güçlü bir şekilde yansıttığını, ayrıca bu karikatürlerin istasyonları renklendirdiğini vurguladı. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, 6284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesi’nin önemine vurgu yaptı.
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