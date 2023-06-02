İzmir-Midilli hattında sezon açıldı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 17:16

Güncelleme: 02.06.2023 - 17:16

İZDENİZ tarafından yaz aylarında yapılan İzmir – Midilli seferleri, 2023 yılının ilk yolculuğuna “Rotamız Midilli” sloganıyla çıktı. Geçen yılın ilk seferinde 50 yolcu İzmir’den Midilli’ye yola çıkarken, bu yılın ilk seferi yüzde 90 kapasiteye ulaşarak 267 yolcuya ulaştı. İzmirliler gerek toplu ulaşımla gerekse kendi araçlarıyla İzmir Alsancak Yolcu Limanı’na giderek İZDENİZ personellerinin yardımıyla işlemlerini tamamladı. Yolcular sabah 08.30’da İZDENİZ’in yüksek hızlı İhsan Alyanak yolcu gemisiyle Alsancak Limanı’ndan Midilli’ye doğru yola çıktı.

“KÖRFEZ İÇİ ULAŞIMDAN ULUSLARARASI SULARA AÇILDIK”

İzmir Midilli seferleri hakkında bilgi veren İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, “2022 yılı yaz sezonunda ilk kez gerçekleştirilen İzmir Alsancak – Midilli seferlerine 2023 yılı için bugün ‘Rotamız Midilli' sloganıyla başlıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz. Bu projenin başından sonuna kadar her zaman yanımızda yer aldı. Başkanımızın bir hedefi vardı; deniz taşımacılığıyla turizmi teşvik etmek. Biz de bu seferlerle iki yaka arasında hem turizm, hem ticaret alanında kazanç sağlanmasına bir örnek oluşturmak istiyoruz. Yine deniz turizmi için amatör denizciliği teşvik etmek üzere İzmir Marina çalışmalarımız devam ediyor. Biz İZDENİZ olarak uluslararası sulara da açıldık, marinacılığa da açıldık. İnşallah denizciliği halkımıza daha da yakınlaştırırız” diye konuştu.

“BU SEFERLERDEN HERKESİN FAYDALANMASINI İSTİYORUZ”

İlginin her geçen gün arttığını ifade eden Ümit Yılmaz, “Seferlere gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Geçen sezon yaptığımız bütün seferlerde satılan bilet sayısına yakın bir sayıyı bu sene sezon öncesinde tamamladık” dedi.

Yılmaz, “Ekonomik zorluklar sadece İzmir’de değil tüm ülke genelinde hissediliyor. Yakıt giderleri, personel masrafları oldukça fazla. Büyükşehir Belediyemiz bu konuda bizi destekliyor ve çok da önem veriyor bu seferlere. Dolayısıyla biz bu seferlerden herkesin faydalanmasını istiyoruz. Öncelikle 18 yaşa kadar olan gençlerimize başladık. İlerleyen süreçte 65 yaş üzeriyle ilgili planlarımız var. Ama şu an için yoğun bir eğitim döneminden çıkan öğrencilerimizi 18 yaşına kadar yüzde 50 indirimle taşıyacağız. Önümüzdeki seferden itibaren bisikletle de yolculuk yapabilecekler. Midilli’de bisiklet çok etkili olabilir” ifadelerini kullandı.

MİDİLLİ’YE BİSİKLETLE ULAŞIM BAŞLADI

İZDENİZ’in İzmir - Midilli seferleri 3 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek. Her cuma saat 08.30’da Alsancak Limanı’ndan gidiş, her pazar ise saat 18.00’de Midilli Limanı’ndan dönüş yapılacak. Alsancak Limanı’ndan kalkış yapan “İhsan Alyanak” gemisi 2 saat 30 dakika sonra Midilli Limanı’na yanaşacak. Sezon süresince her iki yakadan da gelecek talepler doğrultusunda hem Midilli Limanı için hem de Plomari Limanı için ek sefer düzenlenebilecek. İzmir – Midilli seferlerine isteyen yolcularımız, bilet rezervasyonu sırasında bildirmek koşulu ile bisikletleri ile katılabilecekler. İhsan Alyanak Yolcu Gemisi’nin bisiklet kapasitesi 10 adet olarak belirlendi.

GİDİŞ-DÖNÜŞ BİLET ÜCRETİ 60 EURO

Midilli turlarından yeşil pasaportu ve Schengen vizesi olan yurttaşlar yararlanıyor. Gidiş-dönüş bilet ücreti bu yıl 60 Euro, tek yön bilet ücreti ise 35 Euro olarak belirlendi. Bu yıl, gençlerin eğitim dönemi yorgunluğunu atabilmelerine yardımcı olmak amacıyla 8-18 yaş grubu için yüzde 50 indirim uygulanıyor. 0-7 yaş grubu çocuklar ise ücretsiz seyahat edebiliyor.