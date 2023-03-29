İzmir-Midilli seferleri başlıyor

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:31

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 12:31

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkan vekili ve İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, İzmir ve Midilli arasında seferlerin bu sene yeniden başlayacağını ifade ederek 5 Nisan’dan itibaren bilet satışının yapılacağını açıkladı.

Yılmaz, “Geçen sene haziran ayında başlayan seferlerin bu sene 5 Nisan’dan itibaren bilet satışına başlanacak. Geçen hafta Midilli’ye bir seyahat yaptık. Onlar da heyecanlı. Oradan da İzmir’e gelmek isteyenler var. Bizim en büyük sorunumuz kapı vizesi. Onun kaldırılmasını talep ettik. Her Cuma buradan hareketle pazar günü oradan dönüşümüz var. 5 Nisan’da bilet satışı başlayacak” diye konuştu.