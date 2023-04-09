İzmir Midilli seferleri haziranda başlıyor

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 14:10

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 14:10

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz turizmine ivme kazandıracak İzmir-Midilli seferlerine bu yıl 2 Haziran’da başlıyor. İZDENİZ bünyesinde hizmet veren İhsan Alyanak yolcu gemisiyle “ROTAMIZ Midilli” sloganıyla düzenlenecek seferler, Alsancak Limanı’ndan Midilli Limanı’na yapılacak. Seferler ortalama 2,5 saat sürecek. Her cuma gidiş her pazar dönüş şeklinde planlanan yolculuk için talep doğrultusunda hem Midilli-İzmir hem de İzmir-Midilli olmak üzere günlük ek sefer düzenlenebilecek.

GİDİŞ-DÖNÜŞ BİLET ÜCRETİ 60 EURO

Midilli turlarından yeşil pasaportu ve Schengen vizesi olan yurttaşlar yararlanıyor. Gidiş-dönüş bilet ücreti bu yıl 60 Euro, tek yön bilet ücreti ise 35 Euro olarak belirlendi. Bu yıl, gençlerin eğitim dönemi yorgunluğunu atabilmelerine yardımcı olmak amacıyla 8-18 yaş grubu için yüzde 50 indirim uygulanıyor. 0-7 yaş grubu çocuklar ise ücretsiz seyahat edebiliyor.

Biletler, bilet.izdeniz.com.tr adresinden online olarak satışa sunuldu. Ayrıca İzmir Alsancak Limanı’nda açılan İZDENİZ satış ofisinden ve yetkili acentelerden elden bilet alınabiliyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0501 535 3535 numaralı telefonu arayabilir ya da [email protected] adresine elektronik posta atabilir.