İzmir, Mustafa Necati’yi unutturmuyor

14 Şubat 2022 Pazartesi, 16:59

Atatürk’ün yakın arkadaşlarından olan ve birçok bakanlıkta görev yapan Cumhuriyet aydını, İzmirli ilk Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati “Cumhuriyet Aydınlanmasında Halk Evleri ve Mustafa Necati” başlıklı söyleşi ve Tahsin İşbilen yönetmenliğinde çekilen “Bir Cumhuriyet Aydını: Mustafa Necati” adlı biyografik belgesel film gösterimiyle İzmir'de anılacak.



Mustafa Necati

Geçtiğimiz yıl Karabağlar Yeşilyurt’ta adı verilen Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde 19 Şubat'ta gerçekleşecek olan etkinliğe Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyeleri Prof. Dr. Kemal Arı ve Doç. Dr. Fevzi Çakmak konuşmacı olarak katılacak.

1894 yılında doğan 1929’da yaşamını yitiren Mustafa Necati, 34 yıllık hayatında gazetecilik, öğretmenlik, birçok kez bakanlık yapmıştır. Altay Spor Kulübü’nün kurucularından olan Mustafa Necati’nin Milli Eğitim Bakanlığı dönemindeki faaliyetleri cumhuriyetin sağlam adımlarında öncü olmuştur.











