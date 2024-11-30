İzmir Ödemiş'te suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli gözaltında
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında ruhsatsız silahlar, mermiler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yağma' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarına karıştıkları belirlenen bir suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda, dün şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler O.C., D.G., B.H., E.Ü., S.E., U.M., Ş.S. ve K.Ö. gözaltına alındı.
SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda tabanca mermisi, bir miktar esrar ele geçirildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında suç örgütünün diğer bağlantılarının da araştırıldığı belirtildi. Yetkililer, bölgede suç ve suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
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