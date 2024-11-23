Bakan Yerlikaya duyurdu... 5 farklı suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı!

Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:41

Güncelleme: 23.11.2024 - 10:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içerisinde organize suç çetelerine yönelik 7 ilde icra edilen “Kuyu” operasyonları çerçevesinde yakalanan 81 şüpheliden 50’sinin tutuklandığını bildirdi.

—İstanbul, Bursa ve Antalya’da B.G.’nin (Yurt dışı firar) elebaşılığını yaptığı (KUYU-41),

—İzmir’de O.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-42),

—Denizli’de A.K.’nin elebaşılığını yaptığı, (KUYU-43)

—Balıkesir’de Z.U.T. ve F.T.’nin (Yurt dışı firari) elebaşılığını yaptığı… pic.twitter.com/hQShDlwSXZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 23, 2024

Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir hafta içinde, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Organize Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Bursa, Antalya (Kuyu-41), İzmir (Kuyu-42), Denizli (Kuyu-43), Balıkesir (Kuyu-44) ve Yalova (Kuyu-45) olmak üzere 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı” ifadelerine yer verdi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN 50’SI TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 50’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirten Bakan Yerlikaya’nın açıklamaları şöyle devam etti:

“İstanbul, Bursa ve Antalya’da B.G.’nin (yurt dışı firar) elebaşılığını yaptığı (Kuyu-41), İzmir’de O.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı (Kuyu-42), Denizli’de A.K.’nin elebaşılığını yaptığı, (Kuyu-43), Balıkesir’de Z.U.T. ve F.T.’nin (yurt dışı firari) elebaşılığını yaptığı (Kuyu-44), Yalova’da Ü.B.’nin elebaşılığını yaptığı (Kuyu-45) operasyonlarında şüphelilerin 50’si tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik, Şantaj ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından haklarında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 43 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, Çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.”

“ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ARTIK NEFESİ KESİLDİ”

Suç ve suçlulara karşı etkin mücadelelerine devam edeceklerini belirten Bakan Yerlikaya, “Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine asla tahammülümüz yok” ifadelerini kullandı.