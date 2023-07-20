İzmir Otogarı'nın yıkım tarihi belli oldu

Yayınlanma: 20.07.2023 - 09:56

Güncelleme: 20.07.2023 - 09:57

İzmir Büyükeşhir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Otogarı için yıkım tarihi verdi. Sosyal medya hesabından İzmir Otogarı’nın 25 yıl önce özel bir şirkete verildiğini ve sözleşmenin Aralık ayında biteceğini belirtti.

TAHLİYE EDİLDİĞİ GÜN YIKILACAK

"İzmir Otogarı’nın bu hali ne?” diye sorarak açıklamasına başlayan Tunç Soyer, “Asla İzmir’e yakışmayan bir yapı. Bundan tam 25 yıl önce, tüm hakları bir firmaya devredilmiş olması sebebiyle elimizi kolumuzu bağlayan kördüğüm, Aralık 2023’te çözülecek. Biz de aynı gün yıkıma başlayacağız. Yıllardır verdiğimiz hukuksal mücadele ve onca uzatmalı davalarımızla canınızı sıkmak istemediğimiz için açıklama yapmadık ama artık sona yaklaştık. İzmir Otogarı’nın 25 yıllık işletme hakkını elinde bulunduran şirketin sözleşmesi, 2023 yılı Aralık’ta sona eriyor. Sözleşme biter bitmez firmayı tahliye edeceğiz” dedi.

“26 TEMMUZ’U BEKLEYİN”

Yapılacak yeni otogarın ayrıntılarını da 26 Temmuz’da kamuoyuyla paylaşacağını aktaran Soyer, “Şu anki otogarı, haftaya bugün detaylarını sizinle paylaşacağım bambaşka bir ana transfer merkezine dönüştüreceğiz. Kısacası sevgili hemşehrilerim, İzmir’de sizin rahatsız olup da bizim görmezden geldiğimiz hiçbir konu olamaz. Eğer o konu çözülemiyorsa bilin ki biz buz dağının görünmeyen tarafında en az birkaç dava, bir dizi resmi görüşme ve onay mekanizması ile mücadele ediyoruzdur. Yakında şehrimize gelenleri, İzmir’e çok yakışacak bir Ana Transfer Merkezi karşılayacak. 26 Temmuz’u bekleyin.!" diye konuştu.