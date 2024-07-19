İzmir SAHA ekipleri mahallelerde

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:11

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:11

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın toplum katılımıyla sorunları yerinde analiz edilerek çözüme kavuşturulması için görevlendirdiği İzmir SAHA (Sokakta Analiz Hizmette Adalet) ekipleri İzmir sokaklarında teker teker yurttaşların kapısını çalmaya başladı. Öncelikle çözüm bekleyen mahallere giderek sorunları kaynağından tespit eden İzmir SAHA ekipleri, ilk olarak Karabağlar Gazi, Özgür ve Devrim mahallelerinde çalışmalarına başladı. Kapıda İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerini sevinçle karşılayan mahalle sakinleri belediyeye teşekkürlerini iletti. Yurttaşların sorunlarını, taleplerini ve iletişim bilgilerini alan ekipler, topladıkları talepleri öncelik sırasına göre not alıp analiz ederek çözüme kavuşturulmak üzere yetkili birimlere iletti.

“VATANDAŞLARIMIZ MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ”

Karabağlar’daki üç mahallede saha çalışması yaptıklarını belirten İzmir SAHA Ekibi Saha Sorumlusu Merve Ören, “İzmir SAHA, aslında açılımıyla sokakta analiz, hizmette adalet anlayışıyla yola çıkan bir ekip. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay, toplum katılımıyla sorunların yerinde tespit edilmesine son derece önem veriyor. İzmir’in sosyal ve kentsel olanakları kısıtlı mahallelerini tespit ederek bu mahallelere gidip hane halkıyla, esnafla, o mahallede yaşayan herkesle birebire görüşmeler yaparak sorunları yerinde tespit ediyor, uygulama ve koordinasyon kuruluyla çözüme kavuşturuyoruz. Belediye ve vatandaşımız arasında bu köprüyü kurduğumuz için son derece mutluyuz. Yatırımların doğru yapılması için sorunun yerinde tespit edilmesi gerekiyor. Biz de ihtiyaca yönelik çalıştığımız için kendimizi hem şanslı hem mutlu hissediyoruz. Yurttaşlarımız inanılmaz derecede mutlu. İnsanlar kendilerini değerli hissettiklerini söylüyorlar. Kendi sorunlarını kendi mahallelerinde anlatabilecekleri bir kurum var karşılarında. Vatandaşlarımız mutluysa biz de mutluyuz” dedi.

“SORUNLARI DETAYLI OLARAK SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISIYLA İNCELİYORUZ”

İzmir SAHA ekibinin çalışma şekline ilişkin de bilgi veren Ören, “Ekibin başında Başkanımız, genel sekreterimiz ve proje yöneticimiz bulunuyor. Ekip, saha analiz- araştırma ile uygulama ve koordinasyon olmak üzere iki alana ayrılıyor. 11 kişilik saha analiz ve araştırma kısmında bizler teker teker hane görüşmeleri yapıyoruz. Sorunları, belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarına göre daire başkanları bünyesinde sınıflandırıyoruz. Belediyemiz sorumluluğunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin talepleri de alıyoruz. Bunları analiz edip sosyolojik olarak da inceleyip bir rapor hazırlıyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yetkili mercilerinin yer aldığı uygulama ve koordinasyon ekibine iletiyoruz. Bu raporda o mahallenin tüm nüfusunu etkileyecek konular da yer alıyor. Onlar bu konuları inceleyip çözüme kavuşturuyor. Biz de kurulun vermiş olduğu kararları, çözüm aşamalarını bizzat talep eden vatandaşı arayarak ya da yerine giderek kendilerine bildiriyoruz” şeklinde konuştu.

“YALNIZ OLMADIĞIMIZI HİSSETTİK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin SAHA ekiplerine taleplerini aktaran Tağı Aksu, hizmetten duyduğu mutluğu dile getirdi. Aksu: “Yalnız olmadığımızı hissettik. Halkın nabzının tutulması güzel bir şey. Kapıyı çaldığınız için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. İnşallah halkımız da buna duyarlı olur” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN BAŞIMIZIN TACISINIZ”

Mahallesine doğalgaz, market, sağlık ocağı, oyun alanı isteyen Tamariye Turan, “Halk olarak bize ulaşılmasını istiyoruz. Bu hizmetten çok memnunum. Her zaman başımızın tacısınız. Gelirseniz, giderseniz kapımız her zaman açık” şeklinde konuştu.

“HİÇ BÖYLE BİR ÇALIŞMA EKİBİNİ GÖRMEDİM”

Özgür Mahallesi’nde oturan Murat Yaşa, “Halkımızın düşüncelerinin, taleplerinin Başkan’a ulaşacak olması bizi mutlu eder. Ben 50 senedir burada oturuyorum, hiç böyle bir çalışma ekibini görmedim. Geçenlerde aynı çalışmayı pazaryerinin orada gördük. Sanıyorum Cemil Başkan geldikten sonra bu çalışmalar başladı. Bizi ziyaret eden ekibin yaklaşımı, iletişimi de çok güzel” dedi.