İzmir Seferihisar'da kilitli kulübede duran köpeği yakarak katlettiler!
İzmir'de kilitli kulübe içerisinde duran köpeği yakarak katlettiler.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde kilitli kulübede kalan bir köpek, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Turabiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde Şila isimli bir köpek bulunan kilitli kulübe, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, meydana gelen yangında köpeğin öldüğü belirlendi.
Olayın meydana geldiği yere giden Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan, “Şila’yı canice katledenlerin yanına kalmayacak. Bu insanlık dışı olayı gerçekleştirenin bulunmasını, en ağır cezayı almasını, hatta ciddi bir psikolojik tedavi görmesini istiyoruz“ dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Akşener'den partisine talimat
- 'İlk kez açıklıyorum kamuoyu önünde...'
- Metrelerce yükseklikten düştü
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
- İşte indirim beklenen modeller
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı