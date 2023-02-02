İzmir Şehir Hastanesi işçileri iş bıraktı

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 16:42

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 16:45

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yapımı süren ve sık sık işçi eylemleri ile gündeme gelen şehir hastanesi inşaatında çalışan personel maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bir kez daha iş bıraktı. Yaklaşık iki aydır maaşları ödenmediği gerekçesiyle dün gündüz saatlerinde iş bırakan ve şantiye önünde eylem yapan işçiler “Ücret haktır gasp edilemez”, “İnşaat işçisi köle değildir” sloganları atarak taşeron şirket yönetimini protesto etti, maaşları ödenene kadar çalışmayacaklarını duyurdu.

300 kadar işçinin maaşlarını alamadığını ve kendilerine ödeme yapılıncaya kadar işlerine dönmeyeceklerini açıklayan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) İşyeri Temsilcisi Rıdvan Seyyar, “Aralık ve Ocak ayındaki maaşlarımız iki ay ödenmediğinden ötürü iş bırakma kararı aldık. Sık sık tekrar eden bu soruna çözüm bekliyoruz. Unutulmasın ki inşaat işçisi köle değildir. Aramızda zor durumda olan, zor şartlarda çalışan arkadaşlarımız var. Yemek, barınma ve diğer ihtiyaçlarımızla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Şehir hastanesinde çalışan işçiler olarak emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.