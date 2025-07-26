İzmir Şehir Hastanesi'nde pes dedirten karar... Yoğun bakımdaki hemşirelerin sandalyeleri toplatıldı: 'Yapılan işlem ne insani, ne vicdani ne de hukuki!'

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde, bilgisayarlarla hasta takiplerinin yapıldığı çalışma masalarında bulunan hemşirelerin kullandığı sandalyelerin hastane yönetimi tarafından toplatıldığını açıkladı.

"SANDALYELER HASTANE YÖNETİMİ TARAFINDAN TOPLATILDI"

Sandalyelerin, başhekimlik talimatıyla toplatıldığını öğrendiklerini belirten Doğruyol, bu kararın hemşirelere yönelik cezalandırıcı bir tavır olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İzmir Şehir Hastanesinde akıl almaz olay. İzmir Şehir Hastanesinde bir yoğun bakım sevisinde, bilgisayarlarla hasta takiplerinin yapıldığı çalışma masalarında bulunan hemşirelerimizin kullandığı sandalyeler hastane yönetimi tarafından toplatılmıştır.

Başhekimlik talimatıyla toplatıldığı ifade edilen sandalyelerin iade edilmesi için yaptığımız girişimler sonuçsuz kalmış ve bu kadar basit bir konuyu hastane idaresiyle çözemeyip, kamuoyuyla paylaşmak bizleri üzse de, çözüm bulmak adına paylaşmak zorunda kaldığımızı kamu oyununun takdirlerine sunuyoruz. Dün İzmir Şehir Hastanesi yönetimi yoğun bakımda bulunan tüm sandalyeleri toplatarak serviste desk başında bir tane bile sandalye bırakmamıştır.

"O SANDALYELERİ TOPLATMAKLA, HASTA GÜVENLİĞİNİ DE TEHLİKEYE ATTINIZ"

"Görevini özveriyle yapan hemşirelerimizin hasta takibini yaptıkları bilgisayarların bulunduğu masalardan (desk) sandalyeleri toplatarak kendilerince personeli cezalandırmak, asla bir yöneticilik değil, basit bir düşüncenin ürünüdür. Yöneticilik, mahiyetindeki memurlara sürekli sorun çıkarmak değil, çalışanların sorunlarını çözmek, moral ve motivasyonlarını artırmakla olur. Biliniz ki; o sandalyeleri toplamakla sadece personele ceza vermediniz. O sandalyeleri toplatmakla, hemşirelerimizin moral ve motivasyonlarını bozmanızdan dolayı hasta güvenliğini de tehlikeye attınız.

Çalışanlarımızın yorgun olması, moral ve motivasyonlarının bozuk olması sonucunda bir anlık dikkatsizlik bir hastamızın canına mal olabilir. Şehir Hastanesinde onlarca sorun varken, hemşirelerimizin oturduğu sandalyeyi toplamak hangi aklın ürünüdür merak ediyoruz. Sandalyelerin toplatılmasıyla 24 saat görev yapan hemşirelerin sürekli olarak ayakta hasta takibi yapması mümkün değildir. Hele ki bu servis Yoğun Bakım servisiyse hiç mümkün değildir. Yapılan işlem ne insani, ne vicdani nede hukukidir."