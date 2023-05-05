İzmir Şehir Hastanesi yine açılamadı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 07:00

Bayraklı’da yapımı süren İzmir Şehir Hastanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açacağız sözüne karşın hizmete alınamadı. Erdoğan’ın İzmir’de katıldığı mitingde bu kez açılışı yeniden erteleyerek 1 ay sonra açacağız demesine karşın hastanenin tamamlanmadığı, gerekli cihazların olmadığı ve bir ay sonra açılamayacağı ortaya çıktı.

AKP hükümetinin “yap-işlet-devret” modeliyle başlattığı 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi’nin temeli 2013 yılında atılmıştı. 30 ayda inşaatın biteceği belirtilen ve açılışı yılan hikâyesine dönen hastane için valilik, milletvekilleri, bakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 yılda yedi kez tarih verdi. Verilen tarihlerin de hiçbiri tutmadı. Açılışı her seferinde ertelenen hastane için Erdoğan, son olarak Kocaeli mitinginde bayram öncesi açılış yapacağını belirterek yeniden müjde vermişti.

Hastane açılışının tarihi yine aylar sonrasına kalırken, görev yapacak birçok sağlık çalışanının ataması ise yapılmadı.