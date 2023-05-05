İzmir Şehir Hastanesi yine açılamadı

Üç kere temel atılan ve 30 ayda biteceği belirtilen İzmir Şehir Hastanesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözüne karşın yine açılamadı.

Erman Şentürk
Yayınlanma: 05.05.2023 - 07:00
İzmir Şehir Hastanesi yine açılamadı
Abone Ol google-news

Bayraklı’da yapımı süren İzmir Şehir Hastanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açacağız sözüne karşın hizmete alınamadı. Erdoğan’ın İzmir’de katıldığı mitingde bu kez açılışı yeniden erteleyerek 1 ay sonra açacağız demesine karşın hastanenin tamamlanmadığı, gerekli cihazların olmadığı ve bir ay sonra açılamayacağı ortaya çıktı. 

AKP hükümetinin “yap-işlet-devret” modeliyle başlattığı 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi’nin temeli 2013 yılında atılmıştı. 30 ayda inşaatın biteceği belirtilen ve açılışı yılan hikâyesine dönen hastane için valilik, milletvekilleri, bakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 yılda yedi kez tarih verdi. Verilen tarihlerin de hiçbiri tutmadı. Açılışı her seferinde ertelenen hastane için Erdoğan, son olarak Kocaeli mitinginde bayram öncesi açılış yapacağını belirterek yeniden müjde vermişti. 

Hastane açılışının tarihi yine aylar sonrasına kalırken, görev yapacak birçok sağlık çalışanının ataması ise yapılmadı.


İlgili Haberler

İzmir Şehir Hastanesi'ni 10 yıldır açamadılar

İzmir Şehir Hastanesi'ni 10 yıldır açamadılar
İzmir Şehir Hastanesi’nde milyon dolarlık vurgun!

İzmir Şehir Hastanesi’nde milyon dolarlık vurgun!
Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışı 10 yılda yedinci kez ertelendi!

Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışı 10 yılda yedinci kez ertelendi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler