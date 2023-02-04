Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışı 10 yılda yedinci kez ertelendi!

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 05:44

Türkerler ve Gama Holding tarafından inşa edilen toplam 1 milyar 638 milyon TL olan ve 2 bin 60 yataklı şehir hastanesinin temeli 2013’te atıldı, 30 ayda inşaatın biteceği belirtildi. 2015’te hastane için bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir temel atma töreni düzenlendi.

HERKES AYRI TARİH VERDİ

Ancak hastanenin açılışının gecikeceği ve 2018’de yapılacağı belirtildi. Ancak daha sonra AKP’li milletvekilleri ve valilik açılış için 2019 tarihini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise inşaatın 31 Mayıs 2020’de bitirilmesinin planlandığını açıkladı. İnşaat bitmeyince hastanenin 2021 başlarında açılacağı bildirildi.

AKP İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, inşaat süresince beş sağlık bakanının değiştiği hastanenin 29 Ekim 2021 tarihinde kesin olarak açılacağını söyledi. Ancak verilen tarih yine tutmadı. AKP’liler bu kez hedefi 2022 Şubat ayı olarak duyurdu. Son olarak AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır, açılış tarihini 2023 olarak kesinleştirdi, 17 Şubat 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacağı duyuruldu. Ancak hafta sonu İzmir’e gelecek olan Erdoğan’ın şehir efsanesine dönen hastanenin açılışını yapmayacağı öğrenildi.

İNŞAAT PERSONELİ İŞ BIRAKTI

Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler dün iş bıraktı. Yaklaşık iki aydır maaşları ödenmediği gerekçesiyle iş bırakan ve şantiye önünde eylem yapan işçiler, “Ücret haktır gasp edilemez”, “İnşaat işçisi köle değildir” sloganları atarak taşeron şirket yönetimini protesto etti, maaşları ödenene kadar çalışmayacaklarını duyurdu.