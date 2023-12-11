İzmir Şehir Hastanesi’nde işçiler bir kez daha iş bıraktı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:00

Güncelleme: 11.12.2023 - 16:01

İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde ana firma Türkerler, taşeron Alp Erdem Elektrik Şirketi'nde çalışan işçiler verilmeyen ücretleri için bir kez daha iş bırakma eylemi başlattı.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası’ndan yapılan açıklamada “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sendikamız tek bir işçinin bile hakkının gasp edilmesine izin vermeyecek” denildi.