İzmir Şehir Tiyatroları perdelerini yeniden açıyor

15 Şubat 2022 Salı, 14:42

Covid-19 Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle kısıtlama kararı alan İzmir Şehir Tiyatroları, yeniden izleyici ile buluşacak.

Colin Serreau’ nun yazdığı, çevirisini Çetin İpekkaya’ nın, yönetmenliğini de Yücel Ertan’ın yaptığı 'Tavşan Tavşanoğlu' adlı oyun 18-19-20 Şubat’ta Konak İzmir Sanat’ta sergilenecek.

1 saat 45 dakika süren oyun 68 hareketi sonrası Fransa’yı anlatıyor. Dönemin iktidarı için her şey yolundayken halkın yaşadığı zorluklara, haksızlıklara ve ekonomik sıkıntılara değiniliyor.

Oyunun sahne ve giysi tasarımını Özlem Karabay, ışık tasarımını Ruzhdi Aliji ve dramaturgluğunu Halil Ünsal üstlendi.