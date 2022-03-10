İzmir Şehir Tiyatroları'nda 8 Mart’a ithafen üçüncü oyun: “Mor Şalvar” sahnelendi

10 Mart 2022 Perşembe, 13:02

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) sahnelediği “Mor Şalvar” isimli üçüncü oyununun dünya prömiyeri İzmir Sanat’ta yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen yapılan ilk gösterimin sonunda oyuncular ayakta alkışlandı. Oyunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve sanatseverler izledi.

Ferhat Lüleci’nin yazdığı, yönetmenliğini ise Ufuk Yaşar'ın üstlendiği, toplumda kadının yerinin sınıf kavramı üzerinden ele alındığı Mor Şalvar oyunu bir buçuk saat sürdü. Erhan Gökgücü Tiyatro Yazarlığı Yarışması 2021 yılı birincisi olan tek perdelik komedi, seyirciyi güldürürken diğer yandan da hüzünlendirdi. Oyunun sonunda sahneye çıkan Yönetmen Ufuk Yaşar, seyircilere teşekkür etti. Başkan Soyer de oyunun sonunda oyuncuları tebrik etti.

TOPLUMUN SOSYOEKONOMİK YAPISINI SORGULUYOR

Mor Şalvar toplumda kadının yerini sınıf kavramı üzerinden ele alıyor ve sosyo-ekonomik yapıyı sorguluyor. Oyunda temizlik işçisi dört kadın onlara yazılan hikâyeleri yırtıp kendi öykülerinin yaratıcısı olmak için bir yola giriyor. Onları yollarından döndürebilecek tek şey ise enselerinde her geçen gün baskısını daha fazla hissettikleri ölümün varlığı oluyor. Oyun, yaşamlarında yer alan farklı sorunlar nedeni ile temizlik yapmak üzere gittikleri bankayı soyma fikri üzerinde birleşen dört kadının trajikomik hikayesi üzerinde şekilleniyor.

OYUN İZMİRLİLERLE BULUŞUYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir’i kültür sanat şehri haline getirme vizyonuyla kurulan, genel sanat yönetmenliğini Yücel Erten’in yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), Yücel Erten’in Aziz Nesin öykülerinden uyarladığı Azizname ile ilk defa sezon açılışı yapmış ardından “Tavşan Tavşanoğlu” oyunuyla da seyirciden tam not almıştı. İzmir Şehir Tiyatroları’nın üçüncü oyununu izlemek isteyen yurttaşlar Mor Şalvar’ın biletlerini gişelerden ve izmirsehirtiyatrolari.com adresinden alabilecek.