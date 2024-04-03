İzmir Selçuk'ta seçime itiraz... Oylar yeniden sayılacak
CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 367 oy farkıyla kazandığı İzmir'in Selçuk ilçesinde seçim sonucuna itiraz edildi. Geçersiz sayılan bin 300 oy yeniden sayılacak.
Yerel seçimlerin arıdan İlçe Seçim Kurulları’na yapılan itirazlar devam ediliyor. İzmir’de de CHP’nin resmi olmayan rakamlara göre 367 oyla kazandığı İzmir’in Selçuk ilçesinde sonuca itiraz edildi.
Mevcut başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’in yarışa bağımsız aday olarak giren Vefa Ülgür'ü 367 oyla önünde kazandığı seçimde bin 300 oy da geçersiz sayıldı. Yapılan itirazın ardından İlçe Seçim Kurulu geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması karar verdi.
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