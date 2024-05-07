İzmir Tabip Odası'nda yeni başkan belli oldu!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:21

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:25

İzmir Tabip Odası’nda İzmir Hekim Dayanışması grubu ve Çağdaş Hekimler grubu olmak üzere iki grubun kazandığı seçim sonunda yeni yönetim ilk toplantısını yaptı.

Gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulunun görev listesi belli oldu. Yeni yönetimde Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt İzmir Tabip Odası Başkanı seçildi.

Başkan

Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt

Genel Sekreter

Dr. Nuri Seha Yüksel

Veznedar Üye

Uzm. Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu

Muhasip Üye

Uzm. Dr. F.Yüce Ayhan

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Gül Ergör

Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin

Uzm. Dr. İnan Mutlu