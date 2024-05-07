İzmir Tabip Odası'nda yeni başkan belli oldu!

İzmir Tabip Odası'nın yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan görev dağılımı sonunda Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt yeni oda başkanı seçildi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:21
İzmir Tabip Odası'nda yeni başkan belli oldu!
Abone Ol google-news

İzmir Tabip Odası’nda İzmir Hekim Dayanışması grubu ve Çağdaş Hekimler grubu olmak üzere iki grubun kazandığı seçim sonunda yeni yönetim ilk toplantısını yaptı. 

Gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulunun görev listesi belli oldu. Yeni yönetimde Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt İzmir Tabip Odası Başkanı seçildi.

Başkan

Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt

Genel Sekreter

Dr. Nuri Seha Yüksel

Veznedar Üye

Uzm. Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu

Muhasip Üye 

Uzm. Dr. F.Yüce Ayhan

Yönetim Kurulu Üyeleri 

Prof. Dr. Gül Ergör

Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin

Uzm. Dr. İnan Mutlu


İzmir haberleri İzmir Tabip Odası haberleri Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Genel Merkezde sürpriz isim: O isim CHP’ye mi katılıyor

Genel Merkezde sürpriz isim: O isim CHP’ye mi katılıyor
Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu
Uzmanı ‘moda haline geldi’ diyerek uyardı! Kuaförde serum taktırıp acillik olan var

Uzmanı ‘moda haline geldi’ diyerek uyardı! Kuaförde serum taktırıp acillik olan var
Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Kova burcu yorumu
Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: ‘Değişim’ için de tarihi belirledi!

Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: ‘Değişim’ için de tarihi belirledi!
Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti

Son Dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti
DHA muhabiri Rojda Altunbaş’tan Eylem Tok açıklaması: ‘Bağlı olduğum yayın kuruluşunun patronajı ve sair çevreler tarafından çeşitli baskılara maruz kaldım’

DHA muhabiri Rojda Altunbaş’tan Eylem Tok açıklaması: ‘Bağlı olduğum yayın kuruluşunun patronajı ve sair çevreler tarafından çeşitli baskılara maruz kaldım’