İzmir Tabip Odası'nda yeni başkan belli oldu!
İzmir Tabip Odası'nın yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan görev dağılımı sonunda Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt yeni oda başkanı seçildi.
İzmir Tabip Odası’nda İzmir Hekim Dayanışması grubu ve Çağdaş Hekimler grubu olmak üzere iki grubun kazandığı seçim sonunda yeni yönetim ilk toplantısını yaptı.
Gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulunun görev listesi belli oldu. Yeni yönetimde Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt İzmir Tabip Odası Başkanı seçildi.
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt
Genel Sekreter
Dr. Nuri Seha Yüksel
Veznedar Üye
Uzm. Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu
Muhasip Üye
Uzm. Dr. F.Yüce Ayhan
Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Gül Ergör
Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin
Uzm. Dr. İnan Mutlu
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