İzmir Tabip Odası’ndan Bakan Koca’ya: Utanıyoruz!
İzmir Tabip Odası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların ülkeyi terk etmeleri ilgili yapılan eleştirilere "Bizden dolayı değil" dedikten sonra "para" işareti yapmasına “Utanıyoruz” diyerek tepki gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların ülkeyi terk etmeleri ilgili yapılan eleştirilerine "Bizden dolayı değil" dedi ve "para" işareti yaptı.
Bakan Koca’nın “para” işareti yaparken videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşan İzmir Tabip Odası, “Utanıyoruz” başlıklı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada “Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekimlerin neden göç ettiğine ilişkin Sağlık Bakanı’nın “analizi”… Utanıyoruz!” denildi.
Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekimlerin neden göç ettiğine ilişkin Sağlık Bakanı’nın “analizi”…— İzmir Tabip Odasi (@izmirtabip) November 13, 2023
UTANIYORUZ! pic.twitter.com/Zr7bYIxsFU
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