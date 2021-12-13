İzmir Tabip Odası’ndan 'Omicron' uyarısı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 13:55

İzmir Tabip Odası kentte görülen Omicron varyantı ile ilgili açıklama yaptı. Acil önlem alınmasını isteyen tabip odası yeni bir dalga ile karşı karşıya olunabileceği vurgulandı.

Yapılan yazılı açıklamada “Mevcut gelişmeler Omicron varyantının tetikleyeceği yeni bir dalga ile karşı karşıya olabileceğimizi düşündürürken ülkelerin alacakları önlemler ve işbirliği, yayılımın hızının kesilmesi açısından son derece önem taşıdığı belirtildi. Oda, kamuya açık ortamlarda maske mesafe hijyen başta olmak üzere kişisel korunma önlemlerine uyumun denetimi artırılmalıdır. Çalışma ortamları, sosyal etkinlikler, toplu taşımada bu önlemlere uyum denetimi sağlanmalıdır. Hızlı antijen testleri uygulamaya sokulmalıdır. Pozitif vakaların sağlıklı olanlardan ayrılması ve yakın temaslıların gerçekten tespiti ve karantinaya alınarak izlenmesi için ciddi bir filyasyon sistemi oluşturulmalı, bu uygulamalar için sağlık çalışanları desteklenmelidir. Aşısız vatandaşlarımıza yönelik çabalar artırılmalı, eksik aşılar tamamlanmalı, hatırlatma dozları yapılmalıdır. Risk altında olan özel grupların yeniden belirlenerek koruma altına alınması sağlanmalıdır” denildi.